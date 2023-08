SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarà inaugurata sabato 5 agosto, alle ore 19, presso la Torre dei Gualtieri e Palazzo Bice Piacentini, la mostra d’arte di Giorgio Baldoni dal titolo ” Rémmajà”, a cura di Rosalba Rossi, promossa da Endeca Agitatore Culturale e patrocinata dal comune di San Benedetto del Tronto e dall’associazione Culturale Amici del Paese Alto.

L’esposizione presenta una serie di sculture e installazioni che rappresentano la vita della gente dell’Adriatico, le sue attività tradizionali, la pesca, i sacrifici, la fatica, le tempeste e le bonacce, gli approdi e i naufragi, coniugando la tradizione delle civiltà locali, in particolare quella marinara adriatica, con i linguaggi dell’arte contemporanea. Le opere, create con tecnica mista, con carta, corde di canapa e di juta, reti da pesca, parlano di relazione e solitudine, di comunità e di individui e sono un invito a guardare il mondo con occhi antichi e diversi, a rimbastire connessioni e rapporti, affinché ciascun individuo non si senta escluso dal tessuto vivente ma rappresenti, nell’unicità del suo essere, una maglia da rémmaja’, che in dialetto locale significa “rimagliare”, evolvendosi insieme agli altri e intessendo interconnessioni. Remajà è un atto di riparazione, un gesto di conservazione e di protezione volto a non nascondere le cicatrici di un passato doloroso, ma a trasformarle in punti di forza.

Giorgio Baldoni è nato a Sant’Elpidio a Mare dove vive e lavora. Ha conseguito la laurea in Scienze della Mediazione Linguistica presso l’Università di Macerata e successivamente all’Accademia di Belle Arti. È cofondatore dell’Associazione Onlus Controluce e autore di poesie e racconti. Nelle sue espressioni artistiche, poetiche, narrative e di matrice antropologica, gli aspetti del vissuto e del paesaggio esteriore cercano corrispondenze continue con l’animo umano e con la storia, aprendo e percorrendo profonde tematiche personali ma anche sociali e ambientaliste e puntando a rappresentare la densità delle emozioni, la mutevolezza dell’essere, la sospensione del tempo e la sua concretizzazione nella vita e nella realtà oggettuale delle cose. Nella pittura i codici espressivi e i procedimenti tecnici esaltano la densità delle pennellate attraverso tratti di colore definiti da mescole cromatiche spesse e sinuose, che rimandano a una dimensione esistenziale; nella scultura la sua arte è trasposizione dell’io in una materialità fisiognomica ed emotiva in perfetta aderenza con l’impasto cromatico che l’artista manipola con delicatezza e pathos, nell’intento di lasciare traccia del proprio vissuto. Le sue opere sono state esposte in mostre collettive e personali in Italia, Europa, Asia, più volte selezionate nei vari concorsi d’arte e sono presenti in riviste e cataloghi d’arte.

L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 5 settembre in base al seguente orario: presso la Torre dei Gualtieri tutti i giorni dalle ore 21 alle ore 23; a Palazzo Piacentini dal martedì alla domenica dalle ore 17 alle ore 23