GROTTAMMARE – Agosto mese di passeggiate tra storia e natura: cinque appuntamenti guidati, a partire da sabato prossimo per conoscere luoghi, curiosità e avvenimenti della memoria cittadina attraverso percorsi meno battuti.

Il primo appuntamento si svolgerà sabato 5 agosto, alla scoperta della storia del tempo, una passeggiata tra curiosità sugli strumenti e sull’ingegno dell’uomo nella realizzazione di meccanismi di alta precisione, ancora oggi funzionanti. Grottammare ha infatti il privilegio di avere un raro orologio del 1844, realizzato da Pietro Mei, genio marchigiano originario di Montecarotto, molto famoso per i suoi innovativi orologi a torre. I partecipanti sono attesi alle ore 21.30 in Piazza Peretti, guida la passeggiata l’ing. Oronzo Mauro. L’iniziativa è gratuita. Prevista una replica il 18 agosto, ma alle ore 19.

Sempre a cura dell’ing. Mauro sarà la passeggiata “Grottammare, fiammiferi e petrolio tra 800 e 900” in programma il 10 agosto. L’iniziativa si terrà alle ore 18.30, nel Parco ciclistico “Daniela Calise” (via Picasso-quartiere Tesino Village). In questa area verde pubblica, oggi destinata alla pratica dello sport della bicicletta in sicurezza, sono ancora evidenti i resti di un insediamento industriale che accompagnò Grottammare nello sviluppo del trasporto ferroviario. La partecipazione è gratuita.

Per gli amanti della notte, il Gruppo Voler Bene a Grottammare è tra i promotori della camminata immersa nella natura “E uscimmo a riveder le stelle”. L’iniziativa giunta alla VI edizione si terrà l’11 agosto con partenza da piazza San Pio V alle ore 20.30. Si tratta di un percorso di circa 9 km e 3 ore di durata. Gli organizzatori consigliano di indossare abbigliamento da trekking e calzettoni lunghi e di portare acqua e torcia. Prevista sosta-ristoro presso l’agriturismo La Castelletta.

La partecipazione ha un costo di 10 euro per gli adulti, 5 euro per ragazzi fino a 15 anni, 7 euro per i tesserati CamminAvis. Prenotazione obbligatoria entro il 9 agosto. Info al nr. whatsapp 347.6295439.

Il 26 agosto, per la rassegna “Camminata dei Musei” promossa dall’US ACLI, i partecipanti potranno conoscere “I luoghi di Sisto V”. Al pontefice nato a Grottammare nel 1521 è dedicato un percorso che partirà da piazza San Pio V alle ore 18.15, per terminare nella suggestiva piazza Peretti (Felice Peretti il suo nome di nascita), dove si affaccia il Museo sistino che annovera pregiate opere di arte sacra all’interno della chiesa di San Giovanni Battista. La partecipazione è gratuita.