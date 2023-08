SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Amministrazione comunale ha disposto l’avvio di una serie di interventi volti alla manutenzione della segnaletica orizzontale in diverse aree della città.

I primi interventi prenderanno il via lunedì 7 agosto con la segnaletica orizzontale di via Torino, nel tratto compreso tra via Volterra e via Sauro. I lavori, che cominceranno dall’area d’intersezione tra la Statale 16 e la Salaria, inizieranno alle 5:30 del mattino, in modo da garantire lo sgombero dell’incrocio entro le ore 8 e ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Si stima che le operazioni saranno concluse per venerdì 11 agosto.

Nelle prossime settimane, posto che le condizioni meteorologiche lo permettano, saranno avviati altri lavori di rifacimento della segnaletica in via Colombo, via Dari, via Formentini, via Toscana, via Galilei e via Volturno, che di recente sono state oggetto di rinnovo del manto stradale. Nei giorni in cui si svolgeranno i lavori, la viabilità potrà subire alcune variazioni per permettere l’esecuzione delle operazioni in sicurezza.