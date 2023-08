CUPRA MARITTIMA – Gastronomia, sport, mercatini e note d’estate con il concerto dal vivo del cantautore Mimmo Locasciulli, ma anche con il secondo appuntamento del Cupra Musica Festival a illuminare la programmazione cuprense della settimana da venerdì 4 a giovedì 10 agosto. Andiamo in testacoda per presentare subito la serata di giovedì 10 quando Locasciulli sarà al Parco Archeologico Naturalistico Civita per il terzo appuntamento del CU.P.R.A Dentro e Fuori le Mura. L’artista abruzzese si esibirà, voce e pianoforte, con un repertorio intimistico e romantico ripercorrendo 30 anni di carriera e grandi collaborazioni tra cui quelle con Francesco De Gregori ed Enrico Ruggeri in 2 ore di show. Ingresso gratuito e prime note dalle 21.30 (info presso l’ufficio turistico Iat, tel 0735.779193 o 353.4106942). Sarà invece il percussionista Gioele Balestrini il protagonista del concerto all’alba – alle 5.45 di domenica 6 agosto – all’Anfiteatro Martelli. Si tratta del secondo dei sette eventi del Cupra Musica Festival, giunto alla sua 21esima edizione e avviato lo scorso 20 luglio con la Traviata.

Musica che accompagnerà anche la tre giorni di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 agosto della Festa del Pesce Azzurro, appuntamento ormai tradizionale (sesta edizione) alla Pineta Martiri delle Foibe sul lungomare Romita, organizzato dalla Cuprense in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Proloco. La società calcistica cittadina ha previsto tra gli stand enogastronomici anche tre serate musicali con “Le Rimmel” (venerdì), “Vizi e Virtù” (sabato) e “Caduta libera” (domenica). Stand aperti dalle 20. Ciò significa che a partire dalle 17.00, sempre da venerdì 4 a domenica 6, si può fare un giro dalle parti di piazza Possenti per la mostra mercato di prodotti artigianali. L’iniziativa solidale, i cui proventi sono destinati al sostegno di famiglie bisognose, è organizzata dalla Caritas San Basso.

Tra le occasioni di shopping anche i mercatini sul lungomare Nazario Sauro: il Mercatino della Calzatura organizzato dai maestri calzolai di Monte Urano (tutti i mercoledì dalle 18) e quello “Colori e sapori delle arti, dei mestieri, degli hobbisti e degli artigiani cuprensi” (giovedì e sabato dalle 18). Ancora musica da ascoltare, quella di martedì 8 in piazza Possenti con la Minus Band, formazione cuprense con Daniela Ripani (voce), Max Peroni (sax), Marco Tomassini (tastiere), Michele Di Leo (chitarra), Oriente Buttafoco (basso) e Giovanni Moreschi (drum), e quella latina da ballare del giovedì in piazza Possenti con la carica travolgente della scuola di ballo New Planet Dance 2000.