CUPRA MARITTIMA – “Da venerdì 4 agosto verrà attivato il servizio di Guardia medica Turistica a Cupra Marittima, e rimarrà attivo fino al 31 agosto” lo comunica l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini che sottolinea “si tratta del periodo di maggior afflusso turistico in una località ricca di campeggi e più in generale di strutture ricettive, e quindi potenziamo il servizio per limitare l’afflusso dei codici meno gravi al Pronto Soccorso dell’ospedale di San Benedetto”.

L’Ast di Ascoli Piceno fa sapere che il servizio sarà attivo presso la Palestra Polivalente, sul Lungomare Romita, ogni giorno dalle 15 alle 19. Le visite domiciliari saranno garantite in caso di effettiva necessità, a giudizio del medico.

Negli orari non coperti ci si può rivolgere al Servizio di Continuità Assistenziale, dalle 20 alle 8 nei giorni feriali e h24 nei giorni festivi, facendo riferimento alla sede di Grottammare in via Francesco Crucioli n.149 (presso la sede del Distretto Sanitario), o telefonando al numero 0735 7937466. Si ricorda inoltre che, per visite ambulatoriali o domiciliari, è possibile ricorrere ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta del territorio.

“La AST di Ascoli Piceno ha elaborato un opuscolo informativo per agevolare i turisti, italiani e stranieri, presenti nel territorio piceno, che necessitano di Assistenza Medica di Base. La guida è consultabile e scaricabile al link: https://www.asur.marche.it/web/portal/-/guardia-medica-turistica-2023 oltre ad essere diffusa capillarmente presso comuni, strutture ricettive e farmacie” conclude l’assessore.