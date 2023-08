Di Giancarla Perotti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La nuova collezione di Camaiani, dopo aver solcato la passerella di Palazzo colonna a Roma, è arrivata anche in veneto. Gli abiti sono stati ideati da Camaiani per la donna che non rinuncia alla femminilità e allo stile.

Negli anni la passerella estiva dell’Isola, “La moda sotto le Stelle di Albarella“, organizzata dall’event manager Paola Toffano, ha toccato i più grandi nomi dell’alta moda italiana, tra questi: Renato Balestra, Fernanda Gattinoni, Fausto Sarli, Antonio Grimaldi e Raffaella Curiel.

Nell’edizione 2023 Vittorio Camaiani ha affascinato il raffinato pubblico presente con un guardaroba ideale per una raffinata crociera.

L’evento è stato promosso dal direttore dell’isola di Alberella, Mauro Rosatti, da Giulia Amadori coordinatrice degli eventi e dal centro Sportivo di Alberella, location del defilé. Gli abiti sono stati disegnati per l’attuale estate, indossabili sia alla mattina che alla sera e sono stati ispirati dal mare dello stilista, l’Adriatico di San Benedetto del Tronto.

“È una collezione che inneggia alla libertà, al sogno, a guardare lontano anche nella vita di tutti i giorni e a viaggiare con la mente, a “prendere il largo” e a sentirsi in vacanza pur nella frenesia del quotidiano. La collezione si configura come un baule pieno di suggestioni, di sensazioni e di quei ricordi che ci portiamo dentro collegati alle estati dell’infanzia, in un caleidoscopio di colori che evocano i tramonti sul mare, le righe delle cabine e degli ombrelloni, le stelle marine, gli orizzonti infiniti”

Le proposte si articolano in diversi momenti, dal giorno alla sera. Negli abiti di giorno “nodi di corda e seta racchiudono i capi di lino, cotone clo clo e seta che scivolano sul corpo con motivi che evocano immediatamente il mare e l’estate in una successione di bianchi, blu, righe marinare fino agli ocra della sabbia e ai rosa dei tramonti sul mare.

La sera di questa collezione si articola sull’organza, lo chiffon, la seta marocaine, il cady, in tute a righe, in seta velate dal tulle, in abiti a caftano avvolti di chiffon, pantaloni in seta con stelle marine ricamate appoggiate sul fianco. In questa collezione non manca un’ampia dedica a un capo che Camaiani ha sempre nobilitato al massimo nella sua couture: la camicia”.

Il trucco delle modelle è stato affidato a Veronica Ramses, l’hairstylist a ABC Group di Adria, la parte tecnica dell’evento a SLD Service.