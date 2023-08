CUPRA MARITTIMA – Anche in una sera d’estate, in un luogo accogliente e in maniera informale è possibile confrontarsi e provare a comprendere alcune delle caratteristiche che tipizzano le persone autistiche. Lo faremo dialogando con Paola Giosuè, autrice di “Autistico a chi?”.

Nella sinossi del libro si legge: “Occorre parlare, gridare che l’Autismo non è il problema, è la condizione secondaria ad un disordine del neurosviluppo che può essere riordinato, importante è avere un progetto finalizzato alla persona con un corpo, una mente e uno spirito e non all’aggettivo che può assumere valore qualificante o squalificante, in base al punto di vista”.

Vi aspettiamo numerosi mercoledì 2 agosto alle ore 19.00 presso il Giardino del Chiosco Tongatapù di Cupra Marittima. Al termine della presentazione ci saranno assaggi di pizza per tutti gentilmente offerta dal Chiosco Tongatapù e vini della cantina Castrum Morisci di Moresco (FM).