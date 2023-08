SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lunedì 7 agosto il Luna Park di San Benedetto, sito in Viale dello Sport, apre gratuitamente le proprie porte ad una bellissima iniziativa. Ospiterà a partire dalle ore 21, per una serata intera, i bambini ed i ragazzi con disabilità e le loro famiglie. L’Assessore alle Politiche sociali Andrea Sanguigni e l’Assessore alle attività produttive Laura Camaioni parteciperanno personalmente all’evento per coordinare la serata ed accompagnare le famiglie.

L’assessore Sanguigni, in merito all’iniziativa, ha tenuto a precisare: “ringraziamo i gestori del Luna Park che, pur nella consapevolezza delle difficoltà relative alla fruibilità dei parchi divertimento itineranti, per la complessità organizzativa e per le giostre che ancora oggi non sono tutte pienamente accessibili, con la serata dedicata alle famiglie hanno la possibilità di porre maggiore attenzione agli ospiti con specifiche necessità e superare qualche barriera non solo fisica”.

Ha, poi, aggiunto: “sarà infatti l’occasione per conoscere le reali e molteplici esigenze che si presentano all’interno di un parco divertimenti che in molti casi riguarda proprio l’accoglienza e la comunicazione, la gestione delle attese e altre specifiche necessità. Un passo alla volta questo percorso potrebbe portarci fra qualche anno ad avere nella nostra città un Luna Park davvero inclusivo. Oltre a questa serata dedicata, i gestori saranno lieti di accogliere gratuitamente ed in qualsiasi altra serata famiglie con bambini e ragazzi con disabilità e i loro fratelli e sorelle”.

Un progetto stimabile: il divertimento e la leggerezza sono per tutti. Sarà anche un’occasione di confronto e supporto reciproco. Non dimenticate questo bellissimo appuntamento con giochi, musica e colori.