MARCHE – Si registrano tagli e inefficienze nella gestione del PNRR: sono stati depennati progetti per un valore di circa 16 miliardi di euro. L’allarme è stato rilanciato dagli stessi Tecnici della Camera: nell’analisi al piano di rimodulazione, infatti, si sottolinea come il Governo non abbia indicato le risorse alternative con cui rifinanziare tali progetti. La cruda verità è che l’Esecutivo, su questo tema, brancola pericolosamente nel buio.

Alla Camera, attraverso il puntuale intervento della Segretaria Elly Schlein, è stata posta e incalzata anche la questione sul dissesto idrogeologico e sulla messa in sicurezza del Territorio, tema che, per le Marche, assume particolare rilevanza. I nostri Territori, colpiti da eventi climatici estremi e ancora in attesa di risposte concrete, hanno infatti bisogno di azioni efficaci e non di vuote chiacchiere antiscientifiche.

Teorie basate sul negazionismo climatico, sulla cui deriva più di un esponente della maggioranza si sta pericolosamente appiattendo. Per questo si ritiene inaccettabile che, proprio sulla prevenzione degli eventi calamitosi, si vadano a sottrarre risorse indispensabili. In tal senso si invita il Governo Regionale, che sembra accogliere la notizia dei tagli al PNRR con un silenzio raccapricciante, ad abbandonare definitivamente la comoda posizione del vassallo. Di fronte a tagli insensati, che rischiano di pregiudicare il futuro delle nostre Comunità, la reazione deve essere chiara, forte ed inequivocabile.