SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Circolo dei Sambenedettesi ancora una volta incontra la città nel mese di agosto con una serie di appuntamenti che si ripetono negli anni. Sono l’occasione per proporre a soci, cittadini e turisti il suo impegno nella conservazione e tutela della cultura marinara sambenedettese e delle tradizioni cittadine. Cominciando, proprio, dal dialetto e dalla identità storica di un luogo che ha intessuto con il mare un rapporto profondo di lavoro, cultura e sentimento letterario.

Dopo un primo tentativo fatto lo scorso anno dal nostro Circolo, prende il via quest’anno, grazie alla collaborazione con Stefano Greco, affermato organizzatore di eventi gastronomici, la grande iniziativa, che la città attendeva da anni, di valorizzazione del brodetto sambenedettese ( lu VREDÉTTE ‘nnustre). Con il titolo evocativo di Benedetto Brodetto ( 3-6 agosto), cercherà di portare il nostro piatto, più di quanto già lo è, all’attenzione della cultura gastronomica italiana come piatto principe della nostra tradizione marinara.Il Circolo svolgerà all’interno della manifestazione un’azione di ricostruzione storica e di consapevolezza alimentare intorno al piatto più simbolico della nostra tradizione nella giornata del 4 agosto alla Rotonda Giorgini.

Per la Serata Azzurra, l’11 agosto si ritorna alla Palazzina Azzurra in una vera e propria festa estiva dedicata ai soci, ma aperta a tutti. Al centro sono stati messi i 100 anni della Samb, a cui abbiamo dedicato alcuni numeri de Lu Campanò e che cercheremo di fissare nella memoria di tutti attraverso un bel documentario storico che racconterà in parallelo la Sambenedettese e cento anni di vita cittadina. Interverranno, nel contesto, ex calciatori, la stampa specializzata e cronisti che hanno vissuto gli eventi.

La serata sarà completata da un programma di canti della nostra tradizione a cura del Gruppo Laberinto, scenette in dialetto e riconoscimenti assegnati dal Circolo a cittadini meritevoli. Il tutto al fine di dare un taglio popolare e inclusivo all’evento. La Samb non è soltanto la storia di una società e della sua squadra, ma anche dei sambenedettesi.

Infine il 19 agosto al Circolo Nautico una serata in ricordo di uno dei fondatori del Circolo e apprezzato poeta dialettale, Divo Colonnelli. Col titolo “Lu Cucale e altre Storie“, sarà un viaggio nella tradizione vernacolare sambenedettese, un viaggio fiero e nostalgico.

“Un’estate di grande impegno e di forte presenza del nostro circolo sui temi che ci sono cari e che appartengono alla identità sambenedettese nelle sue varie articolazioni: il brodetto e la nostra cucina marinara, lo sport , i colori rossoblù e la storia cittadina, la poesia e il dialetto. Questo è il compito per cui siamo nati più di mezzo secolo fa. Continuiamo a svolgerlo con la consapevolezza che la città, i soci e i sambenedettesi antichi e nuovi ci chiedono di proseguire sulla strada della memoria e della tutela dei valori profondi della comunità sambenedettese“.