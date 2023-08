MONTEPRANDONE – La prima in casa, sabato 21 ottobre, contro Pescara. L’ultima della stagione regolare, sempre al palas di via Colle Gioioso, il 9 marzo con Noci. In mezzo, altre 12 tappe. Ecco il cammino che attende l’Handball Club Monteprandone. Ecco il calendario della Serie A Bronze, la terza categoria nazionale di pallamano.

I blu, inseriti nel girone C, si ritroveranno per l’avvio della preparazione il 18 agosto, dunque due mesi prima che inizi il campionato, la cui formula si svilupperà attraverso una regular season (andata e ritorno: 14 giornate in tutto), seguita da poule promozione e retrocessione.

Saranno tre le soste: la prima subito, dopo il turno inaugurale, per un doppio turno di riposo (28 ottobre e 3 novembre); la seconda per le festività natalizie (ultima del 2023 il 16 dicembre, la prima del 2024 il 20 gennaio); quindi, lo stop di inizio febbraio (sabato 3).

E veniamo alla post season. La corsa verso la Serie A Silver, archiviata la prima fase, scatterà il 23 marzo (sipario il 25 maggio) e unirà le squadre che chiudono al primo e al secondo posto i tre gironi: sei compagini in tutto, pronte a sfidarsi in un nuovo step articolato tra andata\ritorno e conservando risultati ed eventuali punti già acquisiti negli scontri diretti tra le due squadre provenienti dallo stesso girone della fase regolare. Otterranno la promozione in Serie A Silver le formazioni classificate al primo e al secondo posto della poule.

Invece nel caso della poule retrocessione, sempre al via il 23 marzo (fino al 27), le rimanenti squadre – quindi dal 3° al 9° posto nel girone A, dal 3° all’8° nei raggruppamenti B e C – si affronteranno nuovamente, mantenendo la suddivisione geografica in gironi, senza bonus provenienti dalla regular season e con gare di andata e ritorno. L’obiettivo sarà evitare l’ultimo posto, sinonimo di retrocessione in Serie B.

Link per consultare il calendario completo:

https://www.federhandball.it/campionati-nazionali/calendari-nazionali/serie-a-bronze/5253-serie-a-bronze-maschile-girone-c/file.html