ROSETO DEGLI ABRUZZI – Trionfo martedì 1^ agosto, allo stadio Fonte dell’Olmo di Roseto, per Francesco Gabbani, che ha aperto con il suo “Ci vuole un fiore tour” l’ottava edizione del festival di musica pop “Emozioni in Musica”, organizzato con il sostegno del comune di Roseto e di numerosi sponsor dall’associazione musicale Le Ombre, presieduta dal dottor Silvio Brocco, con la direzione artistica del musicista e compositore Morgan Fascioli.

La spumeggiante energia di Francesco Gabbani ha conquistato le migliaia di persone che non hanno voluto mancare a questo appuntamento con la musica di qualità, in cui il cantautore carrarese ha nuovamente messo in luce le sue eccezionali doti di cantante, paroliere e polistrumentista. Accompagnato dalla sua band, composta dal fratello Filippo Gabbani alla batteria, Lorenzo Bertelloni alle tastiere, Giacomo Spagnoli al basso e Marco Baruffetti alla chitarra, Gabbani ha saputo trasmettere al pubblico tutto il fascino, la bellezza e la potenza espressiva delle sue canzoni, ma è riuscito anche, grazie alle sue capacità di intrattenitore e show man, a veicolare messaggi importanti, come quello del rispetto per l’ambiente e dell’ecosostenibilità.

“Ci vuole un fiore Tour“, infatti, che terminerà il 9 settembre nella sua città natale, prende il nome dal programma che il cantautore ha condotto su Rai1, il primo show green della televisione italiana, e quella di Roseto è stata una delle otto tappe. Dunque, musica e non solo in questo spettacolo coinvolgente e suggestivo, che ha coniugato divertimento, emozione e riflessione confermando, ancora una volta, il successo di questo originale e straordinario artista multiplatino.

I prossimi due appuntamenti del festival sono stasera, 2 agosto, con la PFM e domani sera, 3 agosto, con Albano.