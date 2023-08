ACQUAVIVA – Quinto appuntamento in programma per Acquaviva con “Che spettacolo Acquaviva di Mercoledì”.

Appuntamento a stasera, mercoledì 2 agosto 2023 in Centro Storico dalle 19 alle 24.

Mercatini, esposizioni e spettacolo di teatro per tutta la famiglia, regia di Matteo Schiazza. Ospite anche l’illusionista Heldin che presenterà il suo libro, tra un numero di magia e l’altro.

La performance è pensata per un pubblico misto composto da grandi, piccoli, abili e diversamente abili. Prendendo spunto dal libro per bambini dal titolo “I cinque malfatti” di Beatrice Alemagna nasce un lavoro che orienta sia l’attore che lo spettatore verso la consapevole e chiara certezza che la perfezione non esiste, è una mera trappola mentale dove complice con la noia, l’invidia, il confronto continuo con gli altri lascia la persona in balia della tristezza e dell’attesa di un qualcosa o di un qualcuno che potrà dare una mano. Ma se questo qualcuno fossi proprio tu ? e se fossi proprio tu con tutte le tue imperfezioni? Un simpatico, emozionate e profondo racconto sulla necessità che abbiamo nel doverci sentire anche imperfetti e ricordarsi che ognuno è unico con tutte le sue caratteristiche anche se malfatto.

Di seguito le locandine con tutte le info.