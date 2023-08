Di Silvia D’Emidio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal 12 al 16 Settembre al Molo Sud di San Benedetto del Tronto si svolgeranno i campionati europei di pesca sportiva specialità canna da riva. La cerimonia di apertura sarà il 12 settembre a Giulianova, mentre la chiusura avverrà a Piazza Giorgini a San Benedetto il 15 settembre. Questa mattina è avvenuta la conferenza di presentazione con la partecipazione dell’assessore allo sport e al turismo Cinzia Campanelli.

13 squadre, 7 nazioni per un totale di 120 partecipanti. La nostra riviera ospiterà per la seconda volta dopo il 2014, il campo di gara principale –spiega il presidente dell’Apsd San Benedetto Colmic Zefferino Guidi- mentre Giulianova verrà utilizzata come campo di riserva in condizioni di mare molto mosso, visto che ha un molo sud più riparato che può garantire il normale svolgimento della competizione anche in caso di maltempo.

Stefano Sarti, vicepresidente nazionale settore pesca in superficie, sostiene che questo campionato può rappresentare una svolta perché per la prima volta risulta iscritta una squadra al di fuori del confine europeo (la Tunisia) e questo fa ben sperare per il futuro della competizione che potrebbe diventare mondiale. “La pesca sportiva viene spesso messa all’angolo, il nostro scopo è far conoscere alcuni tratti del nostro paese a livello internazionale”. Inoltre, è da sfatare il mito del prelievo di pesce in mare, tutte le gare sono con metodo cattura e rilascio. I rappresentanti della Fipsas Comitato regionale Marche e Abruzzo si dicono soddisfatti per il lavoro dei Comuni svolto in queste zone, infatti il molo sud di San Benedetto e quello di Giulianova sono una delle poche e migliori “palestre” per tutti i pescatori che praticano questa disciplina.