RIPATRANSONE – Nell’ambito della rassegna “ Indipendenti, Ribelli e Mistici”, che coinvolge autorevoli protagonisti della cultura italiana che stanno costruendo un pensiero in grado di cogliere un senso di unità universale, martedi 1^ agosto, alle ore 19, nello spazio One Lab Contemporary di Ripatransone, sarà ospite il professor Vincenzo Valentini del policlinico Gemelli di Roma, che parlerà dell’esperienza sulla bellezza dell’arte per la guarigione di pazienti oncologici.

Ideata da Mara e Mario Vespasiani e giunta alla terza edizione, “Indipendenti, Ribelli e Mistici” si occupa di dare sostanza e visibilità al pensiero sperimentale e d’avanguardia, mettendo in relazione le varie intuizioni dei protagonisti che, facendo leva sulla propria esperienza professionale ed umana, sono chiamati a una lettura lucida dell’oggi e a una visione lungimirante, di fronte al declino di una società materialistica e individualista, sempre più scissa con il proprio sé, con la madre terra e con il divino. La rassegna ha lo scopo di maturare una consapevolezza di pensiero e di proporre un’alternativa concreta che, facendo perno sull’arte come “attrattore universale”, si fonda sui principi fondamentali della solidarietà e della collaborazione.

Gli incontri, che si basano sullo scambio diretto di domande e considerazioni con gli ospiti delle serate, intrecciano arte ed educazione, meditazione e musica, filosofia ed attivismo, per osservare la società dalla prospettiva delle arti e favorire una trasformazione personale al fine di sviluppare una presa di coscienza individuale e planetaria, che sappia mettere in relazione la ricerca della bellezza con le conquiste tecnologiche, le emergenze sociali mondiali con i contrasti interiori, le aspirazioni al bene con i sogni.