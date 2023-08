SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A partire da martedì 1° agosto, il servizio di bus navetta, proposto da Start e Amministrazione comunale, sarà attivo tutti i giorni, al servizio dei cittadini che raggiungono San Benedetto del Tronto in auto, ma vogliono godere del mare e degli intrattenimenti senza il problema di trovare un parcheggio.

Le corse sono gratuite come lo scorso anno. Partiranno ogni circa 20 minuti dall’area di parcheggio circostante lo stadio comunale “Riviera delle Palme”, dove è possibile lasciare il proprio mezzo, con numerose fermate lungo l’intero lungomare, dalla “chiesetta di legno” fino a Porto d’Ascoli, in modo da permettere a tutti i visitatori di spostarsi in maniera comoda e rispettosa dell’ambiente.

La mappa del percorso e le fermate con i relativi orari sono consultabili sul sito comunale all’ area tematica “Mobilità e trasporti”.