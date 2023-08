GROTTAMMARE – “Sono passati poco più di due mesi dall’insediamento della Giunta Rocchi e come primo atto significativo di questo ‘nuovo corso’ sarà quello di tassare i cittadini con l’aumento della TARI. Un aumento non giustificato da un servizio di nettezza urbana che palesemente funziona sempre più con evidenti difficoltà. Tuttavia, i consiglieri di maggioranza hanno ratificano la proposta della Giunta di aumentare, per l’ennesima volta in questi anni di Amministrazione targata “Solidarietà e partecipazione”, le tariffe TARI”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri del gruppo di opposizione Grottammare C’è.

“Nonostante le mirabolanti promesse in campagna elettorale, il 2023 sarà un annus horribilis per i contribuenti di Grottammare, infatti ci saranno, aumenti per tutti sulla tassa rifiuti. Per tutte le famiglie e imprese grottammaresi la Tari crescerà almeno di un 6% rispetto allo scorso anno che si sommerà agli aumenti dovuti all’emergenza del “caro bollette” che ha colpito l’intero Paese e a quelli già deliberati dalla sinistra grottammarese negli anni precedenti.

Resta ferma la posizione dei civici di “Grottammare C’è”, che si schierano contro questo provvedimento varato dalla Giunta Rocchi:

“Non possiamo votare a favore di questo aumento della Tari – afferma Marco Sprecacè, Capogruppo di Grottammare C’è – In questo momento storico così delicato tale delibera avrà sicuramente ripercussioni pesanti sulla vita dei cittadini, in particolar modo per le famiglie e le imprese del territorio. L’aumento del costo complessivo del servizio tramuterà in un aumento di tutte le utenze, nonostante molte zone della città non beneficiano della dovuta pulizia. Sarebbe stato opportuno avviare iniziative a favore dei cittadini virtuosi che riciclano in maniera esemplare”.

“La variazione al bilancio di previsione anno 2023 prevede un aumento di spesa per il servizio raccolta rifiuti rispetto all’anno precedente ma a tutt’oggi – afferma la consigliera Federica Concetti – sarebbe stato opportuno ricevere in sede di consiglio le informazioni relative all’aumento della spesa attraverso risposte esaustive”.

Il consigliere Giuliano Vagnoni propone di agevolare le famiglie numerose, attraverso uno sconto significativo per le famiglie che hanno più di 2 figli.

In definitiva per i cittadini grottammaresi “arriva l’ennesimo salasso senza alcun proporzionale miglioramento dei servizi, che, anzi, continuano inesorabilmente a peggiorare”, conclude la nota dei consiglieri di opposizione Marco Sprecacè, Federica Concetti e Giuliano Vagnoni.