SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 30 Luglio è partita l’edizione 2023 degli storici Trofei Jack La Bolina e Giovanni Latini della Lega Navale Italiana Sezione di San Benedetto del Tronto. Sono state disputate due delle tre prove come previste dal Bando di Regata sotto la direzione dell’Ufficiale di Regata Lorenzo Viandante.

Buona la partecipazione alla regata che ha visto 22 barche impegnate nel Trofeo Jack La Bolina e 3 imbarcazioni O’pen Skiff partecipanti al Trofeo Giovanni Latini.

La prima prova disputata si è svolta con un vento di intensità di circa 6/7 nodi da nord-nord-est stabile nella direzione con onde di circa 50-70 cm mentre la seconda prova, a causa di una diminuzione dell’intensità del vento, ha visto una riduzione di percorso per la categoria poliscafi che hanno svolte due dei tre giri previsti.

Nella categoria Monoscafi entrambe le due prove hanno visto lo stesso ordine di arrivo: al primo posto del podio su Flying Dutchman ITA 8 la coppia Carlo Carincola e Riccardo Marinucci seguiti dal Laser Standard 178517 condotto da Stefano Taffoni mentre al terzo posto il Flying Dutchman ITA 131 con la coppia Giovanni Di Domenicantonio e Mauro Bracciani. Molto avvincente nella seconda prova è stato l’arrivo al fotofinish tra i due Flying Dutchman. Buona la prova degli atleti della Sezione Paolo Nepi e Sofia Serafina Cerri su RS FEVA XL ITA 7152 reduci dalla proficua partecipazione al mondiale disputatosi nella passata settimana a Follonica. Buona la prestazione anche di due giovanissimi atleti del Circolo Nautico di Alba Adriatica su Laser 4.7 con Antonio Di Lorenzo (ITA 9) e Sophia Franchi (ITA 18267).

Per la categoria Poliscafi hanno monopolizzato il podio catamarani A Class con Andrea Eusebi ITA 118 sul gradino più alto del podio che ha dovuto combattere con Giulio Marco Domizi ITA 171 in entrambe le due prove; al terzo posto Mario Massucci CZE 13.

Per il trofeo Giovanni Latini abbiamo avuto la partecipazione di tre atleti della Squadra O’Pen Skiff della sezione della Lega Navale Italiana reduci anche loro dalla proficua esperienza mondiale che si è disputato a Rimini. Ha raggiunto il gradino più alto del podio Federico Emiliani ITA 7548 che ha preceduto Stefano Rossi ITA 12020 ed Flavia Illuminati ITA 11568.

L’appuntamento per tutti gli atleti è per il 13 Agosto 2023 per la seconda prova dei Trofei Jack La Bolina e Giovanni Latini.