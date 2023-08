Articolo e video di Ascenza Mancini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’Auditorium Comunale di San Benedetto del Tronto, in una sala gremita, si è tenuta l’attesa conferenza stampa per la presentazione degli abbonamenti “Onoriamo San Benedetto” da parte della San Benedetto calcio.

Il sindaco Antonio Spazzafumo ha aperto la serie di interventi dei responsabili presenti, facendo riferimento al tempo e i tanti incontri dedicati a questo nuovo progetto. “Dobbiamo rinascere perché la società sportiva di S. Benedetto ha creato un senso di appartenenza in tutti noi” ha aggiunto il primo cittadino e ha sottolineato come è importante che gli imprenditori locali riprendano in mano questa nuova situazione. Il sindaco ha parlato poi di programmazione pluriennale e del fatto che, nelle varie fasi, la società deve essere pronta a cambiare e ad alzarsi di livello.

“Quello che conta è riavvicinare più persone possibili a questa nuova realtà e recuperare le generazioni” ha affermato il responsabile per la comunicazione Giuseppe Marzetti.

Maurizio Di Ubaldo, marketing manager della società, ha presentato il piano marketing evidenziando che “l’obiettivo è quello di dare visibilità alle imprese, alle aziende che sono sul territorio e di trattare temi importanti a livello sociale, sportivo ed educativo e quello di creare relazioni”

L’imprenditore Luigi Rapullino, Main Sponsor, della San Benedetto calcio, Ceo di Sideralba, ha dichiarato di essere stato colpito dalla passione dei sambenedettesi e ha sottolineato che “è arrivato il momento di essere orgogliosi e di vincere”.

“Fare grande la città è lo spirito che mi muove. La squadra è della città e la crescita della squadra dipende da essa. Dobbiamo essere un unicum. Dobbiamo amare la nostra città e diventare preziosi. San Benedetto crescerà con la squadra di calcio. La squadra è dei sambenedettesi”, sono state le calorose parole del presidente Vittorio Massi.

Infine il primo cittadino ha voluto riferire riguardo i lavori sul manto del campo sportivo che purtroppo presenta delle criticità che si stanno affrontando al fine di avere una situazione ideale per inizio campionato.

La prevendita degli abbonamenti avrà inizio il 2 Agosto 2023 alle ore 10:00. Sarà possibile sottoscrivere le tessere abbonamento presso tutti i punti vendita Vvaticket e sul sito www vivaticket com, Al momento della sottoscrizione verrà rilasciata una copia cartacea dell’abbonamento successivamente la San Benedetto calcio SSD SRL provvederà a stamparlo su una tessera in PVC che è stata consegnata presso la biglietteria nord dello stadio il giorno antecedente della prima gara in casa e il giorno della gara punto per gli abbonamenti ridotti per invalidità dal 74 % al 99 % sarà aperta la biglietteria nord dello stadio il giorno antecedente la prima gara casalinga

La biglietteria nord sarà aperta il giorno della gara ma con orari ridotti aperta parentesi un’ora e mezzo prima dell’inizio della gara e fino alla fine del primo tempo parentesi e Con un prezzo maggiorato di 2 euro su ogni tipologia di biglietto ad eccezione dell’under 12 che rimane sempre di 1 euro.

Seguono tutti i dettagli.

Biglietti

La biglietteria nord sarà aperta il giorno della gara, ma con orari ridotti (un’ora e mezza prima dell’inizio della gara e fino al fine primo tempo) e con un prezzo maggiorato di € 2,00 su ogni tipologia di biglietto ad eccezione dell’Under 12 che rimane sempre a € 1,00.

CURVA NORD

Intero € 85

Over 65 € 45

Donna € 45

Under 18 € 45

Invalidità 74%-99% € 45

Under 12 € 5

TRIBUNA EST MARE

Intero € 135

Over 65 € 75

Donna € 75

Under 18 € 75

Invalidità 74%-99% € 75

Under 12 € 5

TRIBUNA CENTRALE

Intero € 300

Over 65 € 180

Donna € 180

Under 18 € 180

Invalidità 74%-99% € 180

Under 12 € 5

PUNTI VENDITA VIVATICKET

Planetwin365 – via Roma

via Roma, 102/104/106 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria Mare

via del Mare, 224 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria Segnali di Fumo

via Leopardi, 4 San Benedetto del Tronto

Betn1

via Piemonte, 107 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria L’Isola del Tesoro

via Gabrielli, 114 San Benedetto del Tronto (Porto d’Ascoli)

Tabaccheria Amarcord

via Ponchielli, 13 San Benedetto del Tronto (Porto d’Ascoli)

Planetwin365 – via Sauro

via Nazario Sauro, 6/4 San Benedetto del Tronto (Porto d’Ascoli)

Tabaccheria Marchionni

Via Ischia, 193/195 Grottammare

Bar Tabacchi Angel

via Galilei 1 Grottammare

Tabaccheria Nonno Lele

Piazza Carducci, 10 Grottammare

Tabaccheria Ricevitoria Marinucci Paolo

C.so Vittorio Emanuele, 80 Cupra Marittima

Amadeus Dischi

via Verdi, 14 Porto San Giorgio

Planet Win 365 Porto S.Elpidio

via Camillo Benso Conte di Cavour – Porto S.Elpidio

Gold Bet Monteprandone

Via A. De Gasperi, 97/99 Centobuchi

Bar Palmarino

viale de Gaspari, 303 – Centobuchi

Tabaccheria Fortunella

via Colombo, 23 Stella di Monsampolo

Lo Spaccio di Rigo (Punto Snai)

via Salaria, 120 Colli del Tronto

Manhattan Lounge Cafè

via Salaria, 8/A Spinetoli

Tabaccheria Gandelli

Corso Serpente Aureo, 34 Offida

Gold Bet Martinsicuro

via Aldo Moro, 114-116 -Martinsicuro

Punto Snai Martinsicuro

via Cristoforo Colombo, 18 – Martinsicuro

Erre Disco Effe

S.S. 16, 74 Alba Adriatica

Punto Snai Tortoreto

via SS. Adriatica, 23/A Tortoreto