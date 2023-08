CENTOBUCHI – L’Atletico Centobuchi si aggiudica un nuovo calciatore per il pacchetto under: dall’Amatrice, promossa in Eccellenza, arriva il terzino classe 2003 Mattia Filipponi.

Di seguito il comunicato del club.

“L’A.S.D. Atletico Centobuchi è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive del terzino classe 2003 Mattia Filipponi.

Il terzino, cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli, Sambenedettese, Atletico Ascoli e Monticelli, arriva dall’Amatrice ed ha un passato anche con la maglia della Santegidiese.

“Sono felice di essere qui per questa nuova avventura – sono le prime parole del nuovo terzino Mattia Filipponi. – Credo che questa società abbia delle grandi ambizioni per questo campionato. Le prime impressioni sono positive, c’è molta organizzazione e sento di voler ripagare la fiducia che mi è stata data. Sono pronto a dare tutto me stesso per questo nuovo capitolo e non vedo l’ora di cominciare”.