MARTINSICURO – Incidente in via Roma poco dopo le 19 a Martinsicuro, all’incrocio tra via Capri e via delle Messi, nei pressi del centro commerciale La Torre.

Tre le auto coinvolte, la dinamica è ancora tutta da chiarire. Forse una mancata precedenza nella svolta a sinistra. Sul posto sono giunti i mezzi sanitari, ma sembra che non ci siano feriti gravi.

Viabilità bloccata in entrambi i sensi di marcia.