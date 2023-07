VIAREGGIO – Premio davvero speciale consegnato a mister Oliviero Di Lorenzo. L’allenatore dell’Happy Car Samb, da 14 anni sulla stessa gloriosa panchina e protagonista di una carriera leggendaria, ha infatti ricevuto il Beach Awards 2023 dalla Lega Nazionale Dilettanti con la seguente meravigliosa motivazione:

“Un grande educatore simbolo del senso di appartenenza ad una società e un vero signore d’altri tempi, che è sempre riuscito a tirare fuori il meglio dai suoi giocatori. Di Lorenzo rappresenta dunque un’eccellenza del Beach Soccer e non solo per i 10 trofei vinti da condottiero della Samb. Complimenti mister e grazie di essere un esempio fondamentale per tutto il nostro movimento nazionale”.