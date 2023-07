SERRAVALLE DI CHIENTI – “Vent’anni non sono pochi. Non lo sono per un whisky, figuriamoci per un festival. Vent’anni fa, tra le torbe dell’altopiano di Montelago – a pochi chilometri dall’attuale location – nasceva un appuntamento che per molti versi avrebbe segnato la scena culturale dell’Appennino. Un palco, 4 band, uno stand gastronomico e un paio di espositori; ma già c’erano decine di impavidi pionieri, quelli erano i Montelaghisti ante litteram, alcuni dei quali sono diventati veri amici. Per due decenni abbiamo lavorato assieme per creare un festival profondamente folk, multidisciplinare e comunitario. A Montelago si viene per la musica, sì, per gli incontri, i corsi e le altre centomila attività, ma siamo convinti che prima di tutto sia l’atmosfera a farvi tornare ogni anno. È la pannocchia spalmata col burro, il grillo che zompetta tra i piedi. Sono gli scambi fortuiti con sconosciuti, il calore dell’alba prima desiderato e poi maledetto. È l’accampamento ben fatto, programmato da mesi, tanto quanto l’improvvisazione e le risate di una prima volta in tenda“.

Queste sono le parole che troneggiano sul sito ufficiale del Montelago Celtic Festival. Un lodevole tentativo di connotare profondamente il significato di questo evento. A volte, però, le parole non bastano. Un’emozione, un’attesa, un tepore non si possono spiegare facilmente.

Da quest’anno il festival sarà a numero chiuso. Questo al fine di poter garantire sicurezza e cura a chi deciderà di trascorrere tutti i giorni, o uno soltanto, proprio lì in mezzo alla natura.

Montelago non è soltanto musica e giochi celtici. La proposta delle attività è davvero ampia. Dalle scarpinate outdoor, all’accademia storica e dell’artigianato, passando per la tenda giochi-the riddle pit. Numerosi sono anche i servizi assicurati, fra cui quello medico sanitario. Attivo, in loco, anche un Info Point per ogni esigenza.

Un Festival da non perdere, sui generis. Un modo per riconnettersi con la semplicità e l’immediatezza della vita, seduti attorno ad un falò, sorseggiando un’ottima birra. Svegliarsi alle luci dell’alba con gli stessi amici di sempre, ma anche con nuovi amici.

Montelago Celtic Festival è un’esperienza da fare, da vivere. Nemmeno le foto catturano abbastanza di tutto ciò che c’è da catturare. Una macchina del tempo e un viaggio lungo tre giorni.