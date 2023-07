SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa con l’ultima settimana di luglio l’edizione 2023 dell’iniziativa “Ci sto? Affare fatica! – Facciamo il bene comune”. Il progetto finanziato dalla Regione Marche su iniziativa del Centro Servizi Volontariato – CSV Marche ETS che vede giovani volontari, tra i 16 e i 21 anni, impegnati nell’opera di ridare decoro agli spazi cittadini.

Insieme ai loro tutor e agli “handyman”, volontari adulti con competenze artigianali, le squadre hanno lavorato a partire dal 19 giugno scorso in diverse aree della città, ripulendo muri, curando aiuole e decorando gli spazi in modo da renderli più accoglienti. Oggetto dei lavori di quest’anno sono stati i giardini della scuola “Cappella” e “Sacconi”, gli spazi verdi di via Mattei e via Todaro e le pinete di viale Buozzi e “Falcone e Borsellino”.

Le squadre di giovani volontari si sono inoltre rese disponibili anche per un fuori programma, intervenendo nella nuova spiaggia ad alta accessibilità inaugurata quest’anno, dove si sono adoperati per ripulire e decorare le facciate della struttura presente e ornare con la piantumazione di alcune piante il percorso d’ingresso all’area.

L’assessore alle Politiche Giovanili, Andrea Sanguigni, si è così espresso: “eravamo già molto soddisfatti delle numerose richieste di partecipazione che abbiamo ricevuto dai giovani sambenedettesi, che hanno dimostrato di avere già in loro un forte spirito di comunità e la voglia di mettersi in gioco per migliorare la loro città. La volontà di continuare l’opera anche in uno spazio non preventivato all’inizio del progetto, quello della spiaggia ad alta accessibilità, è un ulteriore e inequivocabile segnale dell’apprezzamento da parte dei ragazzi per questo progetto, che se sarà possibile continueremo a riproporre di anno in anno”.