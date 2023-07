ROSETO DEGLI ABRUZZI – In partenza a Roseto degli Abruzzi, dal 1^ al 3 agosto, l’ottava edizione di “Emozioni in Musica” 2023, il festival pop che dal 2014 ospita i più grandi nomi della musica nazionale dagli anni Sessanta a oggi. Organizzato con il sostegno del comune di Roseto e di numerosi sponsor dall’associazione musicale Le Ombre, presieduta dal dottor Silvio Brocco, con la direzione artistica del musicista e compositore Morgan Fascioli, l’ormai nota manifestazione musicale richiama ogni anno migliaia di appassionati.

Ad aprire la kermesse musicale, domani, martedì 1^ agosto, alle ore 21,30, allo stadio “Fonte dell’Olmo” di Roseto, sarà Francesco Gabbani con “Ci vuole un fiore Tour”. Il cantautore toscano sarà accompagnato dalla sua band, composta dal fratello Filippo Gabbani alla batteria, Lorenzo Bertelloni alle tastiere, Giacomo Spagnoli al basso e Marco Baruffetti alla chitarra e per l’occasione presenterà dal vivo anche il suo nuovo singolo “L’abitudine”, oltre alle sue ormai celebri hit tra cui “Amen”, “Viceversa” e “Occidentali’s Karma”. Gabbani, vincitore a Sanremo nel 2016 fra le “Nuove Proposte” e nel 2017 fra i “Big” – unico artista nella storia del Festival ad aver trionfato nelle due principali categorie della manifestazione canora in altrettante edizioni consecutive – è anche reduce dal successo nelle vesti di presentatore del programma “Ci vuole un fiore”, ideato per sensibilizzare il pubblico sui temi dell’ambiente e dell’ecosostenibilità, che è andato in onda il 14 e il 21 aprile su Rai Uno.

Mercoledì 2 agosto sarà, invece, la volta della PFM, Premiata Forneria Marconi, che farà a Roseto una tappa del tour “PFM, da ‘Storia di un minuto’ a ‘Ho sognato pecore elettriche’ – abbracciando la poesia di Fabrizio De André”. Per questa mitica band, guidata dal poliedrico Franz Di Cioccio, si tratta di un ritorno al festival “Emozioni in Musica”, in quanto il gruppo rock progressive italiano è stato già ospite della kermesse il 6 agosto 2017, chiudendo in bellezza la quarta edizione.

Protagonista della terza e ultima serata, giovedì 3 agosto, sarà Al Bano che, accompagnato da Alterisio Paoletti al pianoforte e tastiere, Adriano Pratesi alla chitarra, Giulio Boniello al basso, Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria, Tiziana Giannelli al violino e dalle coriste Alessandra Puglisi e Luana Heredia, proporrà al pubblico tutti i suoi indimenticabili successi.

E’ possibile acquistare i biglietti per i singoli concerti o l’abbonamento per le tre serate sul circuito Ciaotickets, online o nei punti vendita accreditati, oltre che in loco nella biglietteria situata nei pressi del luogo dell’evento.