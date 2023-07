di Silvia D’Emidio

RIPATRANSONE – La Presidente e tutti i soci del museo della Civiltà Contadina ed Artigiana di Ripatransone, sono lieti di comunicare che venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 Agosto, ritornerà la tradizionale Festa del Grano, giunta alla sua 32a edizione. La festa si svolgerà nel piazzale antistante il Museo, in Via Cuprense.

Si inizia venerdì 4 Agosto alle ore 19 con l’apertura degli stand gastronomici e le specialità della tradizione. Alle 21, la compagnia teatrale “Nuovo Settemmezzo” farà rivivere il dialetto ripano con “Le poesie della nostra tradizione”. Sabato 5 Agosto, dalle ore 17, visite guidate al Museo della Civiltà Contadina ed Artigiana che si concluderanno con l’assaggio del “Vino Santo” di Ripatransone, prodotto dai soci del museo. Alle 19, apertura degli stand gastronomici e serata in allegria con il gruppo “Luna d’Oriente”. Il 6 Agosto alle ore 12, apertura degli stand gastronomici e visite guidate al Museo della Civiltà Contadina ed Artigiana.

Nel pomeriggio della domenica, dalle ore 17 in poi, i soci del museo manterranno ancora una volta fede al proprio mandato tramandando le tradizioni legate al mondo contadino ed artigiano, in particolare quella della trebbiatura del grano. Infatti, torneranno a funzionare dei vecchi macchinari custoditi nel Museo per rivivere il faticoso impegno di quei tempi, insieme all’allegria dei suoni e dei canti della tradizione, che sempre accompagnavano gli uomini, le donne ed i bambini, in quei giorni di duro lavoro. In questa occasione non mancheranno le specialità gastronomiche legate al periodo, che i soci e le socie del museo prepareranno con cura e sapienza.

Venerdì e sabato, per cena sarà possibile assaggiare la polenta con salsicce, il castrato arrosto e tante altre specialità, mentre la domenica sarà la volta del “Piatto delle Trebbiatura” con tagliatelle al ragù e pollo arrosto. Il tutto accompagnato dai vini Ripani.

La partecipazione alla Festa del Grano sarà quindi un’occasione per rivivere momenti importanti di lavoro ed impegno, che hanno posto le basi per lo sviluppo della comunità e ricordare le tante persone che hanno contribuito a questo. L’Associazione del Museo della Civiltà Contadina ed Artigiana, dal 1990 opera per custodire e mantenere vive le tradizioni della città di Ripatransone. La realizzazione della festa è stata possibile grazie alla vicinanza ed al sostegno della Banca di Ripatransone e del Fermano.