SAN BENEDETTO – La vera storia della società Sambenedettese Calcio. Dal 1923 al 2023. Morta a cento anni e qualche mese.

Finita veramente perché stavolta non è retrocessa sul campo (appena quattro volte in 73 anni, tre volte dalla serie B e una dalla C1) e nemmeno fatta scendere di categoria per i soliti motivi economici. Purtroppo con la complicità “inelegante” e zeppa di intimidazioni e bugie colossali di cui una mi riguarda direttamente.

Modi da condannare oltre che inutili. Il tutto per la paura che non morisse, pur dicendo che nessuno avrebbe potuto salvarla, vista la massa debitoria accumulata da Roberto Renzi. Una forzatura evitabile che a molti sambenedettesi non è piaciuta. Lo dicono i fatti. Insomma la squadra di calcio che ha fatto sognare almeno tre generazioni di sambenedettesi non esiste più.

Per 50 anni è stata una storia più unica che rara

Un ‘buon’ motivo per ripercorrere la sua lunga vita. Infatti non basta chiamarsi con lo stesso nome e vestire gli stessi colori per continuare a far parte della sua storia.

Dal 1923 al 1953, cioè nei suoi primi trent’anni, è stata una squadra di calcio come quelle di altre piccole e grandi località di Marche e Umbria, con le quali si misurava per titoli provinciali o regionali.

Nella stagione 1953-1954 la svolta, non per mano di qualche facoltoso personaggio bensì per la capacità di scout di un sambenedettese di professione barbiere, Lucio Palestini. Subito una parentesi: a Gigi Traini, il vero motore dell’ex Porto d’Ascoli, auguro di ripeterne le gesta. Lo ritengo la figura principe del nuovo progetto.

Il pioniere Lucio Palestini nei campionati 1953-1954-1955, cambiando pochi giocatori in tre anni, riuscì in un’impresa che, a quei tempi, fu ritenuta miracolosa, la promozione in serie B, la seconda serie calcistica nazionale.

Miracolo calcistico italiano e non solo

Miracoloso per l’impresa compiuta, affatto prevedibile o addirittura impensabile. Dico spesso che la lotta tra Venezia, Sambenedettese e Carbosarda finì bene per le prime due mentre la società di Carbonia non dette seguito al suo exploit, restando fino ai nostri giorni un’anonima squadra italiana di calcio. I verdetti arrivarono nell’ultima giornata.

Miracoloso perché nei campionati seguenti fu l’unica squadra cadetta di Marche, Umbria, Abruzzo e Molise con l’Emilia rappresentata dal Bologna e il Lazio dalle due grandi società romane. Solo la Samb in tutto il litorale Adriatico tra Bari e Venezia.

Nacque lì la Samb e la grande passione che ha accomunato per anni gli abitanti di Abruzzo, Marche e Umbria, i sambenedettesi in particolare. Gli appassionati di calcio delle altre regioni non avevano alternative dello stesso livello nei loro territori. Insomma un fenomeno calcistico che sbalordì l’Italia ma anche fuori: in Argentina fu realizzato un documentario sul calcio nel quale si parlava con entusiasmo del miracolo Samb.

Una grande passione per la quale il merito va sì ai pionieri che riuscirono nell’impresa ma forse ancora di più a chi l’ha tenuta a quei livelli (serie B per 21 anni o primi posti in serie C per 13 anni) nei successivi campionati. Per dirla come fu scritto in un libro: San Benedetto del Tronto era la cittadina dove giocava la Samb, insomma era più importante la dicitura “Samb” che il nome della città. Oggi è morta.

Nei primi anni ‘90 l’inizio della fine

Un epilogo che secondo me si poteva evitare se fermato in tempo. Negli anni ‘60 la Samb veniva identificata in un miracolo. Negli anni ‘70 e ’80 la reginetta calcistica delle Marche anche quando altre squadre di Abruzzo, Marche e Umbria l’avevano seguita nel calcio vero, Perugia e Ascoli, con i loro exploit, più di tutte. Ciononostante la Samb continuava a ‘reggere’ il podio dove ormai la storia l’aveva consacrata.

Nei mesi dell’autunno 1989 la prima ‘tragica’ svolta con l’arrivo di un personaggio, tale Antonio Venturato da Villorba in provincia di Treviso. Il suo arrivo fu propiziato da alcuni sambenedettesi che lo descrissero come il salvatore della patria, un personaggio in grado di dare seguito ad una storia sportiva più unica che rara.

Ci credemmo tutti. All’inizio, anche noi di Espresso Rossoblu. Ricordo come fosse adesso che una sera, io e mio fratello Pino, fummo invitati da due sambenedettesi presso la pizzeria San Pietro sul lungomare, per farci conoscere Venturato. “Grazie a lui la Samb non fallirà, ha pronti 4 miliardi di lire per rilevare la società, oggi in difficoltà per via di un giro di cambiali che non poteva più continuare”, così ci venne descritto quella sera.

Perché non crederci (a quei tempi era impensabile che qualcuno acquistasse una gloriosa società senza avere una benché minima potenzialità economica) e noi di Espresso Rossoblu lo aiutammo a soddisfare la sua richiesta di preparare un giornale da distribuire nei tantissimi bar della città. Lo stadio si riempì, la partita era Sambenedettese-Salernitana.

Nei giorni seguenti però arrivarono notizie poco confortanti sul personaggio Venturato. Le approfondimmo e la scoperta fu che il cosiddetto ‘finanziere trevigiano’, al massimo, avrebbe potuto acquistare una squadra di Prima Categoria ma nemmeno.

Iniziammo così a dirlo su Espresso Rossoblu, appoggiati nei primi giorni da Corriere Adriatico, Il Messaggero, Il Resto del Carlino, che avevano pagine locali sambenedettesi. Una ‘collaborazione’ delle altre testate che durò una settimana o poco più.

Una volta mi sentii come Gesù al quale Pilato preferì Barabba

Il risultato fu che tal Venturato si sentì protetto dall’altra stampa e dai tifosi della curva. Tanto fu che usò maniere illegali nei confronti miei e di mio fratello Pino. Non venimmo più accreditati come giornalisti. Al contrario le altre tre testate locali, invece di indignarsi, iniziarono a “pompare”, anche con le locandine, il ‘fasullo’ presidente. Noi di Espresso Rossoblu non ci impressionammo e, oltre a pagare il biglietto di ingresso, settimanalmente mettevamo a nudo la vera situazione, in modo che i cittadini non restassero soli e confusi: i soldi degli incassi e altre entrate non avevano lo scopo di pagare giocatori e dipendenti.

Addirittura venimmo accusati di voler il male della Samb mentre invece operavamo per il contrario. L’amore per la mia Samb mi spinse ad andare oltre. In uno storico incontro nell’aula consiliare zeppa di tifosi, quando il sindaco Perazzoli doveva decidere di finanziare (o no) il presidente Venturato con una cifra intorno ai 30 milioni di lire, fui l’unico giornalista, visti i fatti, ad opporsi così: “State regalando denaro a chi farà scomparire la Samb dal calcio professionistico…”. Alle mie profetiche parole fece seguito un coro di offese nei miei riguardi da parte degli oltre 100 ultrà presenti. Mi sentii “Gesù”, con Venturato “Barabba” e lo scrissi. Tutto verificabile nelle raccolte di Espresso Rossoblu. Fummo derisi dagli ascolani con uno striscione al Del Duca che recitava: Grazie Venturato. Un inizio delle sventure che, se evitato in tempo, poteva cambiare la storia.

La Samb ripartì con alcuni volenterosi sambenedettesi

Esclusa dalla serie C, finì in Eccellenza Marche. La storia continuò con rispettabili personaggi locali, da Emilio Scartozzi a Nazzareno Torquati, a Raniero Iacoponi, a Giancarlo Amante, Cori e altri. Partirono con grande umiltà, tornando subito in serie D dove, nel 1994-1995, sfiorarono la retrocessione, mentre andò meglio l’anno dopo: purtroppo però la possibile promozione in C2 svanì per dissapori interni alla squadra.

Il ritorno tra i professionisti grazie soltanto a Gaucci e Fedeli

Venne in soccorso dei sambenedettesi una persona seria e onesta come Ugo Caucci della Casucci jeans di Sant’Egidio, al quale l’anno dopo subentrò Luciano Gaucci che vinse due campionati di seguito riportando la Samb in serie C1.

Da quel momento fino ai giorni nostri, la Samb ha assaporato per tre volte il possibile ritorno in serie B. Con Luciano Gaucci, Dante Paterna (per suo conto Umberto Mastellarini presidente e il procuratore sportivo Vincenzo D’Ippolito) e nei tempi recenti con Franco Fedeli. Un romano, un teramano, un romano originario di Cascia.

Nel mezzo un tentativo della famiglia Tormenti di Martinsicuro ma originaria di San Benedetto che dovette lasciare per via dei debiti accumulati. Fini di nuovo in Eccellenza e fu rilevata da un personaggio volenteroso e grande tifoso come Sergio Spina che, nonostante alcuni suoi errori di valutazione, conquistò la promozione in serie D. A lui il grande merito di aver coperto il “Riviera delle palme” facendolo diventare quello che oggi è.

Era il 2012 quando i ‘sambenedettesi’ Spina, Pignotti e Bartolomei fecero una discreta squadra conquistando la promozione poi annullata ancora una volta per i soliti debiti. Da rilevare che Spina si tirò indietro dopo alcuni mesi e Bartolomei prima della fine del campionato.

Promossi ma retrocessi, roba da non crederci

Ennesimo ritorno in Eccellenza… invece della promozione in serie C conquistata sul campo. Anche in quella gestione un episodio mi riguardò direttamente: in una conferenza stampa a poche giornate dalla fine del torneo feci notare al presidente Pignotti che la società aveva tanti debiti per i quali rischiava l’ennesima espulsione dai campionati di calcio. Non solo non fui ascoltato ma addirittura costretto ad uscire dalla sala stampa in seguito a minacce dei tifosi presenti senza che il presidente intervenisse.

Il ritorno in Eccellenza con l’umbro Gianni Moneti portò ad una promozione e a un campionato sofferto di serie D. I soliti debiti stavano riportando indietro i rossoblu per l’ennesima volta quando Franco Fedeli rilevò la società, la portò subito in serie C dove conquistò per 4 anni i play off, in due dei quali sfiorò il ritorno in serie B.

Insomma con Luciano Gaucci e Franco Fedeli due storie quasi identiche: sono stati gli unici a liberare subito la Samb dal dilettantismo e a sfiorare la serie cadetta. Dopo ben 13 campionati di serie D e tre di eccellenza.

Toccato il fondo con Serafino e Renzi

La storia degli ultimi tre campionati racconta di due personaggi da dimenticare, il primo (Domenico Serafino) simile al ‘finanziere veneto’ perché all’inizio ingannò tutti per poi distruggere tutto, il secondo e il terzo con Roberto Renzi da Roma che, peggio di quello che ha fatto, non poteva fare. Lo avrà sulla coscienza per tutta la vita.

Anche in quest’ultimo caso, come con Venturato e Pignotti, ho provato inutilmente, sin dall’inizio, ad evitare il peggio. Fatti non chiacchiere che chi può smentisca. Ricordo, a proposito, che uscendo dal notaio il legale di Kim Dae Jung, l’avvocato Acronzio, mi disse al telefono queste testuali parole: “Caro Perotti, fra due anni la Samb sarà punto e a capo, e forse anche peggio”. Tanto fu, mai parole furono più profetiche.

Il motivo di questo ‘coccodrillo?

Ho appena ‘celebrato’, in gergo giornalistico si chiama ‘coccodrillo’, la morte della Sambenedettese Calcio. Per eventi realmente accaduti sono stato costretto a personalizzarlo con la mia storia.

Si è reso necessario perché una piccola parte della tifoseria continua minacciare e scrivere senza conoscere la verità e la realtà, vedasi ultimamente l’attuale ignobile e infame striscione nel quale vengo ritenuto con una colossale bugia, un “venduto e la vergogna della città”. Non esiste un motivo, DICO UNO, che possa giustificarne il contenuto.

Due le riflessioni:

1-gli esecutori materiali sono così giovani da aver preso per buone bugie sulla mia persona grosse come una casa, riferite loro dai mandanti. Si informassero meglio.

2– ci sono interessi di mandanti (o mandante) che vogliono in qualche modo screditare un giornalista contrario da sempre ad abusi, ad azioni disoneste e illegittime e a soprusi di ogni tipo.

I tre episodi con i presidenti Venturato, Pignotti e Renzi dovrebbero essere sufficienti. Rileggeteveli e riguardateli attentamente, vi apriranno gli occhi.

Chiudo: il vergognoso striscione di cui sopra è addirittura firmato. Non dovrebbe essere difficile scoprire autori e mandanti. Finché la Polizia non ci riuscirà, ipotesi e sospetti non possono essere impediti.