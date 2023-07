SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In via Vasco de Gama, in zona porto, procedendo verso Nord, fra i tetti un po’ improvvisati di case e magazzini, spunta una struttura tutta colorata. Lo stile, a primo impatto, ha un sapore esotico, lontano; a tratti richiama il mandala. Sembra di guardare un caleidoscopio di colori. Se ci si sofferma ad osservare la scritta in inglese “thailand”, ci suggerisce che lo stile, in particolare, è thailandese.

Dietro un edificio, che oggigiorno definiremmo fortemente “instagrammabile”, c’è molto da sapere. A noi è stato concesso un cortese e appassionante incontro per sfamare la curiosità, oltre ciò che gli occhi possono catturare. La mano è quella dell’artista thailandese Pitsana Ditdam. Di seguito le domande e le risposte che hanno articolato il tempo trascorso insieme.

La struttura è di vostra proprietà e quindi avete deciso di renderla così o il progetto è stato commissionato?

” Sì, la struttura, quando il progetto ha preso avvio, era già di nostra proprietà. Le cose sono andate così. Dopo circa 16 anni che l’impianto del magazzino era stato riparato, abbiamo dovuto praticare la manutenzione totale sia interna che esterna. La facciata era anche un po’ decadente, quindi è stata ridipinta tutta di bianco. Proprio in quel contesto ho detto a mio marito: ‘io voglio dipingere qualcosa di bello, vedrai’. Col tempo si è rivelato essere qualcosa di estremamente pulito e attrattivo. Sono venuti da Roma, da Milano e qui, nel corso degli anni, hanno posato anche case di moda. L’opera è anche stata riportata e suddivisa in libri a tema artistico “.

Quando è stato realizzato questo progetto e quanto tempo ha impiegato?

” Il progetto è stato realizzato nel 2008. Globalmente, nell’intero insieme, è stato impiegato un anno, però, materialmente, circa cinque mesi buoni. Questa è una domanda che mi viene rivolta spesso, ecco perché propongo questa distinzione. Nella pittura thailandese, inoltre, è molto impiegato l’oro insieme con il legno. In questo caso, però, ogni disegno è stato realizzato con vernice ad olio. Il sale le è nemico, ecco perché è stato fatto un restauro già nel 2019 ed è in programma il prossimo “.

Come mai questo stile esotico e orientale?

” Lo stile è pienamente thailandese. La Thailandia è la ‘Terra degli Uomini Liberi’. La pittura thailandese è molto ricca di colori, in primis. Le opere principali e di maggior importanza hanno sempre un color oro, con vernici a base di oro. Tutto questo per dare risalto e valore anche al fine della bellezza stessa “.

Qual è la connotazione dietro ai disegni?

” Molti dei soggetti riportati nei dipinti possono essere anche a tema religioso. In questo caso poiché, per esempio, qualcuno può passare di qui con un costume da bagno, a fianco ad un’immagine sacra, non ho inserito questi riferimenti. C’è insomma un nesso logico. Poi, per esempio, l’animale ritratto fuori è un animale realmente esistito che divorava le persone, oltre 2000 anni fa. Data la sua forza, è diventato simbolo di potere e resistenza. Partendo proprio da quest’immagine il progetto si è allargato piano piano, fino a coprire l’intera facciata “.

Si è fermata a questo progetto o ha, poi, realizzato altre opere simili, magari murales?

” Allora oltre la continuità nella pittura e nei quadri, è successo questo. Andando presso le scuole dell’impianto ‘Marchegiani’, all’ingresso della salita, nel dettaglio Via Conquiste che dal Paese Alto porta al cimitero, lì c’è un ingresso con due archi. In sostanza era una casa normale che il Comune aveva acquisito e l’aveva poi realizzata per far passare le auto, allora a destra e sinistra c’è questa salita. Agli argini di questa salita ho dipinto e riportato figure, seguendo questo stesso stile. Prima abitavamo lì e, in quel contesto, il progetto è stato realizzato per dare un senso di pulizia, vista la presenza di molti graffiti e seguendo la prospettiva della ‘cromoterapia’. Da quando ci siamo trasferiti, la situazione purtroppo è tornata ad essere quella di partenza. Ma non è finita qua, mi è stato chiesto di dipingere, sempre del complesso ‘Marchegiani’, la sezione fra l’asilo e la scuola elementare con temi marinareschi, quali barche da pesce antiche e il faro “.

Il nostro incontro è stato assolutamente formativo. Oltre i dettagli dell’opera in questione, abbiamo un po’ approfondito anche la cultura thailandese e il suo rapporto di stima con l’Europa e, in particolare, con l’Italia. La cultura thailandese è antica e con connotati unici. Intrisa d’una passione rafforzativa, ha una scala di significati diversa dalla nostra o, altrimenti, con una diversa densità riconosciuta ai vari ambiti e aspetti. Un popolo che non cerca l’isolamento, ma consapevoli ponti. Non è un caso che una simile opera d’arte affacci sul faro e nei pressi della banchina del porto da dove si parte o dove si arriva.

Un insegnamento prezioso che abbiamo ricavato è che l’arte è un po’ come mangiare un piatto di pasta che ci piace talmente tanto da non voler far altro che consumarlo. L’arte non è solo un fatto di ispirazione, si tratta anche di essere golosi e di non lasciar mai scappar via idee succulente.

Per la gentilezza e la disponibilità si ringraziano il Signor Otello Ratta, marito dell’artista e appassionato di arte e viaggi, che ci ha aperto le porte del magazzino e svelato i vividi colori. Per la sua storia e la sua passione si ringrazia l’artista, Pitsana Ditdam.

Di seguito le foto di altri dipinti.