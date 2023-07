GROTTAMMARE – Non delude le aspettative la 38^a edizione del festival dell’umorismo di Grottammare, tornato nel pieno delle sue forze dopo anni di difficoltà per l’intrattenimento. Un evento improntato sull’umorismo ma anche sulla riflessione; molti i temi delicati che sono stati messi in campo quest’anno, a cominciare dalla proiezione dell’emozionante video sulla felicità di Benigni.

Il pubblico gremito accorso alla Foce del Tesino ha accolto con calore i due presentatori della serata: Stefano Vigilante, nonché direttore artistico e Gloria Conti, stella nascente del canto che nel corso della serata ha deliziato tutti con due sue performace canore.

Dopo un primo sketch di Vigilante, a ricordare i tempi in cui anch’egli partecipò alla competizione grottammarese, la gara entra nel vivo con i cinque comici in gara.

Apre la kermesse l’unica donna in competizione, Elisa Pagin, che ci fa entrare nel tipico mondo dei problemi inerenti il lavoro e della tipica situazione italiana dei figli mammoni che non si staccano dalla casa familiare. Segue Federico Maria Isaia, con la sua comicità diretta, che analizza tutti i difetti del corpo umano, dalla perdita dei capelli, denti, passando alla dissacrante immagine di Dio alle prese con la creazione. Poi è la volta del romano Giorgio Principali, in un paradossale racconto della propria vita alle prese con ogni sfortuna possibile.

Dopo una prima pausa della gara entra in scena il primo ospite, Francesco Fanucchi in un monologo cinico, sarcastico e autoironico, dove presenta tutte le singolari vicende in cui si trova a causa della sua disabilità e i pregiudizi della gente.

Riprende la competizione ed è la volta di Federico Sanfrancesco in una divertente esposizione della tipica vita dello studente disilluso e maldestro e della difficoltà tipica di chi si approccia al mondo del lavoro. Conclude la gara Fabrizio Mazzeo che dipinge un tipico qudretto familiare siciliano, con tutti i tabù che non possono essere rivelati ai bambini, come morte, sesso ecc.

E’ la volta della seconda ospite, la frizzante romagnola Maria Pia Timo, che si scatena su temi come il rapporto uomo donna, la tradizione italiana dei picnic, bersagliando a più riprese la sua vittima prediletta della serata: il sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi.

Stefania Terré e il suo fedele cane Italo si esibiscono poi nel racconto della vita quotidiana, lavorativa e professionale di una persona non vedente.

Ecco arrivato il momento dell’Arancia d’Oro 2023 Enrico Bertolino. Una vera rassegna stampa che raccoglie gli ultimi anni in Italia, intrisa di umorismo e sarcasmo, passando dalla politica al Covid ai complottisti. Vero mattatore della serata, riceve il premio dal primo cittadino Alessandro Rocchi.

Seconda Arancia D’Oro va a Saverio Raimondo, che si esibisce in un monologo energico e su di giri sulle sue numerose ansie della vita quotidiana.

La serata si conclude con il vincitore della 38^ima edizione del Cabaret Federico Sanfrancesco, che riceve un assegno da 1000€ e tre esibizioni programmate dal Lido degli Aranci. Le autorità consegnano il premio al giovane comico, mentre la giuria presieduta da Sonja Collini ha così motivato la scelta: ” Abbiamo apprezzato il percorso narrativo che porta all’evoluzione della storia di vita dell’artista, sapendo con arguzia inserire tematiche di attualità sociale, di costume e anche politica, interagendo piacevolmente col pubblico. Inoltre è stata considerata efficace la capacità di scrittura del testo, consapevole dei meccanismi comici, dei tempi, ritmo e gestione del palco”.