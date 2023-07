SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al via, martedì 1 agosto, la settima edizione del San Benedetto International Film Festival, a cura dell’associazione Il Serpente Aureo, che si svolgerà alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto tutte le sere dalle ore 21 fino a domenica 6 agosto.

Grande novità di quest’anno, il progetto 6 dimore in cerca d’autore, che prevede la proiezione, in ognuna delle sei serate del festival, di sei cortometraggi selezionati, ambientati in magnifiche dimore storiche del Piceno. In particolare, nella serata di giovedì 3 agosto, si approfondirà 6 dimore in cerca d’autore come Progetto di Promozione Cineturistica in Area Sisma, in cui si incontrano la produzione cinematografica, totalmente marchigiana, e la promozione turistica integrata, attraverso nuove chiavi di lettura e valorizzazione delle risorse del territorio piceno, come stimolo alla rinascita post sisma. Il progetto è cofinanziato dal Por Marche Fesr 2014/2020 -Asse 8 -Intervento 23.1.2 – Sostegno all’ innovazione e aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative, della manifattura e del turismo ai fini del miglioramento della competitività in ambito internazionale e dell’occupazione. Saranno presenti il 3 agosto il senatore Guido Castelli, commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, Marco Bruschini, direttore dell’ATIM – Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche, e il direttore di Fondazione Marche Cultura e responsabile Marche Film Commission Francesco Gesualdi. L’evento sarà preceduto, alle ore 20,30, da un aperitivo a base di vini offerti dall’azienda agricola vitivinicola Ciù Ciù.

I 6 corti, produzione Sandro Angelini – Piceni Art For Job, produzione esecutiva a cura di Yuk!Film di Damiano Giacomelli e Sushiadv. di Giordano Viozzi, distribuzione a cura di Cattive Distribuzioni, coordinamento dimore storiche a cura di Stefania Pignatelli, vicepresidente Associazione Dimore Storiche Italiane, sezione Marche, saranno proiettati nelle seguenti serate:

1 agosto Giardino cielo terra di Paolo Consorti, scritto da Emanuele Mochi, girato nel Borgo Storico Seghetti Panichi (Castel di Lama);

2 agosto Quando arriva l’estate, diretto da Gianluca Santoni e scritto da Claudio Balboni, girato a Villa Cicchi (Abbazia di Rosara – Ascoli Piceno);

3 agosto La Cortese, regia di Federica Biondi, scritto da Leonardo Accattoli, a Palazzo Saladini di Rovetino (centro storico di Ascoli Piceno);

4 agosto Come Monicelli, cortometraggio tratto dalla sceneggiatura di Emanuele Mochi, girato a Palazzo Bufalari (Offida);

5 agosto L’amore non cantarlo diretto da Edoardo Ferraro e scritto da Leonardo Accattoli, girato a Castel di Luco (Acquasanta Terme);

6 agosto La Ruota diretto da Giordano Viozzi con la sceneggiatura di Claudio Balboni, girato a Palazzo Recchi Franceschini (Castignano).

Questa presenza al San Benedetto International Film Festival è sicuramente un altro importante passo, dopo l’anteprima alla 59a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema – Pesaro Film Festival, nel percorso distributivo dei cortometraggi di 6 dimore in cerca d’autore, per i quali è anche in programma un press tour in autunno, con giornalisti di cinema e spettacolo, rappresentanti e operatori del turismo, e in collaborazione con tour operator regionali, con l’obiettivo di presentarli alla 80a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Così descrive Francesco Gesualdi il progetto 6 dimore in cerca d’autore: “Un progetto straordinario che abbiamo sostenuto come Marche Film Commission e Fondazione Marche Cultura con grande entusiasmo e motivazione sin dal principio, perché capace di coniugare cinema, turismo e marchigianità. Il valore dei cortometraggi sta anche nella capacità di ridare vita a un territorio fortemente colpito dal sisma attraverso la valorizzazione delle sue dimore storiche, che racchiudono la tradizione del luogo, preservandone il valore per la collettività”.

Ogni serata del Festival avrà un tema diverso. La prima serata sarà in gran parte dedicata al terremoto del 2016 e sarà presentata dal giornalista Sandro Benigni, che modererà anche il dibattito del 3 agosto. Le altre serate saranno presentate dal regista, sceneggiatore, critico e distributore cinematografico Andrea Borgomaneri. I corti della seconda serata avranno per tema sbff junior – la vita raccontata attraverso gli occhi dei bambini; la serata del 3 agosto sarà, appunto, quella incentrata sul territorio e sulle 6 dimore; la serata del 4 agosto si chiamerà “limitless”, ovvero il confine, il limite e il suo superamento, perché vedrà la proiezione di tutti corti che parlano di limiti sociali, politici, familiari, dipendenze, paure personali e del loro possibile superamento e sarà preceduta, alle ore 20, dalle premiazioni del concorso letterario Midnight dream, collaterale al Festival; la serata del 5 agosto sarà realizzata in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi – ENS e Sordapicena, allo scopo di sensibilizzare al cinema accessibile alle persone sorde, con proiezioni e interventi sottotitolati e con interprete del linguaggio dei segni (LIS), mentre nella serata finale del 6 agosto si svolgeranno, come al solito, le premiazioni dei cortometraggi presentati.