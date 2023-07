SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’evento organizzato dal Rotaract di San Benedetto, tenutosi quest’anno presso lo chalet Bagni Andrea, ha raggiunto ancora una volta il suo scopo, come testimonia la neopresidente Martina Gasparrini: “Grazie a questa serata di beneficienza riusciremo a realizzare il nostro progetto, i destinatari saranno i pazienti del reparto pediatria dell’ospedale di San Benedetto del Tronto”.

Il presidente dell’associazione “Futura” Luca Carboni spiega in cosa consiste il progetto: “Grazie al Rotaract la nostra associazione avrà i fondi necessari per realizzare un costume da principessa Disney e intraprendere un percorso di animazione teatrale presso l’ospedale. Esso sarà un’attività a cadenza settimanale, quindicinale o mensile; ovviamente razionalizzata in base alle esigenze mediche. Lo scopo è perciò quello di partecipare attivamente e collaborare con altre associazioni, in modo da donare gioia a chi è più in difficoltà”.