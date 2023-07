VIAREGGIO – Impresa solo sfiorata per l’Happy Car Samb, che cade 5-4 ai quarti Scudetto contro i padroni di casa del Viareggio Beach Soccer e vede sfumare il sogno semifinale nonostante una grande partita.

Mister Oliviero Di Lorenzo sceglie il quintetto titolare Paterniti-Bernardo-Mascaro-Addarii-Raphael, ma i suoi vanno subito sotto 2-0 dopo i lampi firmati Leo Martins e Bertacca.

I rossoblù reagiscono con rabbia e sfiorano più volte la rete nella ripresa, poi nel terzo periodo succede di tutto: accorcia Alessandro Mascaro e riallunga Viareggio ancora grazie a Bertacca, ma il solito brasiliano Raphael Silva tiene viva la Samb con la zampata che riapre tutto.

Rimonta solo sfiorata però, perché nel finale arrivano il guizzo di Fazzini e la doppietta di Leo Martins a rendere vani la prodezza in rovesciata del canterano sambenedettese Nicoló De Baptistis ed il gol di Sebastiano Paterniti.

Resta l’amarezza per la sconfitta, ma anche tanto orgoglio per averci provato davvero fino all’ultimo pallone: sabato 29 luglio sfida contro Roma Beach Soccer (battuta dal Pisa campione d’Italia in carica nell’altro quarto di finale) alle ore 14.30 in diretta streaming sulla pagina Facebook rossoblù per chiudere al meglio la stagione.