GROTTAMMARE – Sabato 28 luglio, alle ore 21, ha preso avvio il 38° Festival nazionale dell’umorismo, Cabaret, amoremio! Un numeroso pubblico si è riversato nella zona allestita presso la Terrazza sul mare-Foce del Tesino.

Hanno presentato la serata Stefano Vigilante insieme a Gloria Conti. Quest’ultima ha aperto “le risate” cantando in maniera magistrale il brano Cabaret di Liza Minnelli. Ha, così, trasportato i presenti in un’atmosfera di festa retrò, un Moulin Rouge tutto da ridere, però.

Nell’attesa degli ospiti d’onore della serata, Ale e Franz, hanno calcato il palco Mauro Lazzarin, vincitore, fra i comici emergenti, della scorsa edizione, Nathan Kiboba e Yoko Yamada. Hanno saputo unire sapientemente comicità e temi attuali, ancora gravidi di criticità. Ulteriormente si sono sfidati a colpi di battute e aneddoti i nuovi concorrenti selezionati per aggiudicarsi il premio come miglior comico emergente.

Ale e Franz, poi, appena saliti sul palco, hanno fatto piegare il pubblico in due dalle risate. Hanno sparato dritto al cuore scambi e dialoghi mai banali e spassosamente irriverenti. Seduti su due sedie, in un nostalgico ricordo della loro panchina, hanno conquistato tutti. Hanno dedicato alcuni sketches ad una rilettura e rappresentazione personale di uno dei mali del nostro tempo, i call center. Alla fine li ha raggiunti sul palco, “con quattro taglie in più addosso“, Enzo Iacchetti che ha partecipato attivamente e contribuito all’impatto sul pubblico, a prova di risata.

Il duo comico ha ricevuto il premio “Arancia d’oro”. Il Premio con cui, dalla prima assegnazione a Lello Arena nel 1988, il Festival nazionale dell’umorismo di Grottammare rende omaggio alla carriera di artisti del mondo dello spettacolo e della comicità. Si tratta di un’opera di artigianato orafo, realizzata all’occasione su disegno dell’artista Mario Lupo.

Ecco le motivazioni per la consegna: “Per aver rappresentato, in una lunga carriera feconda di successi, una delle più apprezzate coppie comiche italiane. Per aver attraversato, con il proprio percorso artistico a 360°, diversi linguaggi espressivi, dalla televisione generalista a quella su piattaforma streaming, dal cinema al teatro. Per aver giocato con intelligenza con il tema del doppio, portando in scena le incomprensioni e gli equivoci del dialogo, i tic nervosi e le fragilità umane che emergono nella dialettica tra poli opposti. Sempre nel segno di un’ironia sagace, in grado di far ridere in modo esplosivo a partire da elementi semplici. Per aver costruito una linea ironica surreale, stralunata, bizzarra, che ha avuto, sia pur con delicatezza, il coraggio di confrontarsi con il suo doppio, il tema artistico del tragico, nella migliore tradizione dei grandi comici”. Ha dato loro voce, con grande partecipazione, il sindaco, Alessandro Rocchi.