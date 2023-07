CENTOBUCHI – L’A.S.D. Atletico Centobuchi annuncia ufficialmente che il difensore classe 2006 Gennaro Pietropaolo giocherà per l’Ancona nella prossima stagione. Il giovane calciatore si era fatto notare durante lo scorso campionato giocando per la prima squadra ed ha attirato l’attenzione prima della Rappresentativa Nazionale e Regionale, arrivando in finale da capitano nel 59° Torneo delle Regioni, poi ecco le chiamate per un provino nella Primavera del Monza e dell’Ancona.

Di seguito il comunicato del club.

“L’A.S.D. Atletico Centobuchi comunica che il difensore classe 2006 Gennaro Pietropaolo giocherà per l’U.S. Ancona nella stagione 2023-2024.

La società intende ringraziare il calciatore per la professionalità e l’impegno profuso nella stagione passata e augura lui le migliori fortune personali e professionali per il futuro. Tutto ciò ci rende orgogliosi per il lavoro che stiamo svolgendo e dare l’opportunità ai nostri giovani di crescere nella nostra prima squadra sta dando i suoi frutti e continueremo sicuramente a percorre questa strada per il futuro. In bocca al lupo Gennaro!

“È stata una stagione straordinaria. Nonostante siamo partiti con il piede sbagliato, abbiamo dimostrato a tutti la squadra e il gruppo che siamo stati. Mi dispiace molto per come si sia conclusa questa esperienza perché tutti credevamo di arrivare fino in fondo. – dichiara il terzino Gennaro Pietropaolo. – Vorrei ringraziare la società per l’opportunità che mi è stata data, mister Fusco e il direttore Ameli che hanno sempre creduto in me fin dal primo giorno nonostante la mia giovane età. – e continua. – Per me è stato un percorso di crescita fondamentale, non mi scorderò di questo primo anno tra i grandi e porterò con me tutte le cose positive di questa avventura. Vi continuerò a seguire e vi faccio un grande in bocca a lupo per il prossimo campionato!”