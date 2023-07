MONTEFIORE DELL’ASO – Il 28, 29 e 30 luglio l’associazione Infiorata di Montefiore dell’Aso uscirà, ancora una volta, dai confini della nostra regione per approdare in Sicilia, a Noto, in occasione della quarta edizione del Festival delle Arti Effimere European Edition (FAE 2023).

Sarà proprio l’associazione Infiorata di Montefiore dell’Aso, insieme all’associazione CulturArte Noto e all’associazione Tappeti di Segatura di Camaiore, a realizzare il Manifesto Festival Arti Effimere 2023. Il tema dei bozzetti, realizzati con materiali diversi, è “l’Europa è cinema”: pellicole non solo di fama mondiale ma anche di identità locali che susciteranno senza dubbio la curiosità dei visitatori.

L’Associazione Infiorata di Montefiore dell’Aso si è fatta conoscere sia a livello nazionale che internazionale da quando è entrata a far parte del Comitato Internazionale di Arti effimere (Coordinadora internacional de entidades de alfonbristas de arte efimero), con sede a Barcellona; inoltre, varie sono le delegazioni estere che partecipano ogni anno con entusiasmo all’Infiorata del Corpus Domini che si svolge a Montefiore dell’Aso.

“Il Festival delle Arti Effimere di Noto sta crescendo notevolmente, grazie alla sensibilità delle istituzioni siciliane, Regione per prima, che investono molto in questo settore- ha dichiarato Graziano Amadio, Presidente dell’Associazione Infiorata di Montefiore dell’Aso. “Da parte nostra, come Associazione Infiorata di Montefiore dell’Aso, diamo il nostro contributo per far conoscere Montefiore e le Marche, quest’anno siamo già stati a Malta, in Polonia, andremo in Spagna a fine agosto per il Congresso Internazionale, oltre ad aver organizzato la nostra tradizionale Infiorata di arte effimera del Corpus Domini e oltre alle altre uscite italiane. Con Noto, poi, c’è un legame forte, oramai più che decennale, che ci onora particolarmente, per l’importanza della città e dell’Infiorata, tra le più storiche e famose d’Italia – ha concluso.