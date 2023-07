SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una nuova pillola con la nostra Elvira Apone che ci presenta gli eventi marchigiani della settimana a cavallo tra luglio e agosto.

Per i festeggiamenti della festa della Madonna della Marina a San Benedetto del Tronto segnaliamo: sabato 29 luglio il Palio Velico tra quartieri e la Processione in mare; domenica 30 luglio il concerto tributo a Jovanotti e lo spettacolo pirotecnico

sabato 29 luglio teatro delle Api Sant’Elpidio a Mare ore 18,30 Young Symphony Orchestra in concerto

Per il Macerata Opera Festival: sabato 29 luglio Messa da Requiem di G. Verdi; domenica 30 luglio e sabato 5 agosto La Traviata di G.Verdi; venerdì 4 agosto lo spettacolo di flamenco Carmen della compagnia Antonio Gades

Per JazzAp festival: sabato 29 luglio ore 21,30 a Castignano Gianluca Petrella in concerto; domenica 30 luglio ore 21,30 a Monsampolo Tony Momrelle Band in concerto

domenica 30 luglio ore 21,30 piazza del Popolo a Offida concerto tributo a Ennio Morricone

1-6 agosto ore 21,30 Palazzina Azzurra a San Benedetto del Tronto San Benedetto International Film Festival

giovedì 3 agosto ore 21,30 piazza Piacentini a San Benedetto del Tronto Equipe84 in concerto

giovedì 3 agosto ore 21,30 Prato sul Mare a Grottammare Diffusion Festival- Retromania anni ’80

3-6 agosto piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto festival gastronomico Benedetto Brodetto

venerdì 4 agosto Acquaviva Picena rievocazione storica Sponsalia – Palio del Duca

venerdì 4 agosto ore 21,30 piazza del Popolo a Offida “Il nostro caro Lucio“, concerto recital dedicato a Lucio Battisti

