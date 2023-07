SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 30 luglio alle ore 19, di fronte al monumento “Lavorare, lavorare, lavorare”, si svolgerà l’incontro con il maestro Ugo Nespolo. In occasione dei 100 anni del Club Rossoblù, ha realizzato un’opera d’arte dedicata. L’evento è stato voluto e organizzato da Samb Legend e da Il Club degli Incorreggibili Ottimisti. Saranno presenti anche alcuni ex giocatori della Samb: Maurizio Simonato, Paolo Beni e Francesco Chimenti.

L’opera in questione è ricca di colore e racchiude i simboli che, per antonomasia, rappresentano la nostra città e squadra. Realizzata in 50 copie autografe, l’iniziale prezzo di mercato è stato ridotto per andare incontro alle esigenze, ma anche alla nostalgica passione di chi lo vorrà con sé a casa o in ufficio.

Infine, saranno distribuiti anche gadget rossoblù.