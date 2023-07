SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’assessore al turismo Cinzia Campanelli e il presidente dell’Associazione albergatori “Riviera delle Palme” Nicola Mozzoni hanno fatto visita agli operatori dell’Infopoint turistico che il Comune ha allestito in un box installato in via del Mare a Porto d’Ascoli, a pochi passi dalla rotonda D’Acquisto. La struttura acquistata dal Comune è dotata di tutti i servizi necessari (aria condizionata, collegamenti idrico ed elettrico, connessione ad internet) e permetterà di avere un punto di riferimento stabile per offrire approfondimenti e informazioni sul territorio, sugli eventi e sui servizi disponibili per i cittadini mettendo, così, fine alla ricerca, che puntualmente si doveva fare ogni anno, di un spazio idoneo da prendere in locazione.

L’infopoint sarà in servizio fino al 17 settembre, tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20. Sabato, domenica e lunedì lo sportello sarà aperto anche dalle 21 alle 23. Unica eccezione all’orario è il giorno di Ferragosto, martedì 15 agosto, in cui l’infopoint sarà aperto dalle 17 alle 20. Nei primi giorni di attività il punto informativo ha fatto registrare un successo notevole, accogliendo le richieste di circa 400 persone. Molti i visitatori da diverse parti d’Italia: in particolare si sono registrate richieste di turisti provenienti da Milano, Torino, Brescia, Bologna, Roma, Napoli e Bari.

Altrettanto varia la provenienza degli utenti stranieri che hanno potuto fare ricorso ai servizi dell’Infopoint grazie alla presenza di un’operatrice madrelingua inglese: si sono registrati utenti da Stati Uniti, Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Polonia, Argentina e Venezuela. La fascia d’età di chi ha maggiormente usufruito del servizio è compresa tra i 45 e i 70 anni: si tratta per lo più di famiglie con figli al seguito e piccoli gruppi di amici.

L’assessore al turismo, Cinzia Campanelli, ha detto: “l’Assessorato al Turismo ha deciso di rinnovare questo servizio dopo l’esito positivo della sperimentazione dello scorso anno, in risposta alla necessità emersa da cittadini e operatori turistici di avere un punto di riferimento per l’informazione turistica anche nella parte sud della città. Siamo inoltre all’opera per prolungare l’orario di servizio dello sportello IAT di via delle Tamerici grazie a un finanziamento della Regione, con il quale intendiamo potenziare il servizio d’informazione già presente. Desidero ringraziare l’Associazione Albergatori per il supporto che ci fornisce in questa iniziativa, i cui frutti portano vantaggi a tutto il territorio, aiutandoci nell’opera di promuovere il Piceno come un’unica realtà turistica”.

Il presidente degli albergatori, Nicola Mozzoni, si è così espresso: “per noi questa realizzazione è un punto di partenza estremamente soddisfacente. Sono entusiasta perché si tratta di un progetto di alto livello con orari di apertura molto ampi, superiori a quelli di città concorrenti. Vedo che sta riscuotendo molto successo tra i turisti che vogliono visitare altre realtà del Piceno. Se vogliamo vendere il nostro territorio per un turismo esperienziale, questi sono servizi fondamentali”.