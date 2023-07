Di Silvia D’Emidio

RIPATRANSONE – Il mese di luglio non può finire senza la Festa dei Colli Ripani. Il 29 e il 30 luglio a Ripatransone torna l’appuntamento più imperdibile del territorio, che anima da 26 anni il piazzale della Cantina dei Colli Ripani, con il patrocinio del Comune di Ripatransone (AP). Un evento per tutte le età: dai numerosi soci della Cantina, alle famiglie che arrivano dall’intero circondario, dai tanti giovani a chiunque abbia voglia di stare insieme all’insegna del buon vino, cibo e musica. E non solo, perché la Festa dei Colli Ripani è molto altro: è sostenibilità, ambiente, sport, tradizione agricola sul tema vitivinicolo, gioco e spettacolo. Sì, ma anche arte e beneficenza, perché quest’anno sarà possibile acquistare il poster in edizione limitata – illustrato per l’occasione da Gianluca Folì – che la Cantina dei Colli Ripani ha scelto per rappresentare la Festa edizione 2023. Il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana: un gesto per aiutare in modo concreto le comunità colpite dalle alluvioni e dalle esondazioni di quest’anno, e che negli ultimi giorni stanno di nuovo subendo numerosi danni.

Andiamo con ordine: la Festa dei Colli Ripani rappresenterà un’opportunità unica per porre l’accento su sostenibilità e cambiamento climatico. Sabato 29 luglio alle ore 10, al Teatro Luigi Mercantini di Ripatransone, si approfondiranno questi temi nel corso di un evento, gratuito e aperto a tutti, dal titolo “Qualità, sostenibilità, cambiamenti climatici: come interpretarli”. Ad animare la discussione ci saranno esperti del settore e divulgatori d’eccellenza, che si confronteranno con la moderazione dell’enologo della Cantina dei Colli Ripani, Marco Pignotti. A salire sul palco, saranno: Andrea Maria Antonini (Assessore all’Agricoltura della Regione Marche), Roberto Luciani (Dirigente del Settore Agro Ambientale della Regione Marche), Lucio Brancadoro (Università degli Studi di Milano), Giuseppina Amodio (Direttivo Tecnico Operativo Valoritalia Srl), Giovanni Traini (Presidente della Cantina dei Colli Ripani), Stefano Acciarri (Responsabile sostenibilità Cantina dei Colli Ripani). A fare gli onori di casa sarà il sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini De Vincenzi.

Il Convegno, che si concluderà con un momento conviviale, è un’importante opportunità per porre l’accento sul tema della sostenibilità a cui la Colli Ripani è molto legata e che guarda con interesse da anni. Ma non solo, la Cantina è anche riuscita a mettere in pratica i principi e le azioni richieste per essere realmente sostenibile nella filiera vitivinicola, stilando un importantissimo “Bilancio di sostenibilità” che attesta il raggiungimento di standard elevati a livello economico, ambientale e sociale, che porterà presto la Cooperativa a potersi fregiare di un

riconoscimento internazionale di sostenibilità.

“Sono sinceramente grato ed emozionato per quanto la Cantina dei Colli Ripani – con il supporto dei soci, dei dipendenti e dei collaboratori – si stia impegnando per raggiungere standard elevati di sostenibilità, con la concretezza e l’attenzione al territorio che ci contraddistinguono da sempre. E sarà proprio grazie a quell’instancabile attenzione alla nostra terra che presto faremo un bellissimo regalo alla nostra Città, con l’apertura di un nuovo punto vendita al centro di Ripatransone”, ricorda il presidente della Cantina dei Colli Ripani, Giovanni Traini. Mentre, il sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini De Vincenzi aggiunge che “a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza ripana, rinnovo i ringraziamenti per l’attenzione e per l’intenso lavoro della Cantina dei Colli Ripani a favore del nostro territorio, che culminano, come ogni anno, nella tradizionale Festa della Cantina, con il Patrocinio del Comune di Ripatransone. Questa edizione poi, si arricchisce anche di un’imperdibile occasione di riflessione sui temi della sostenibilità e del cambiamento climatico”.

Ma torniamo alla festa! Dopo il Convegno, i festeggiamenti proseguiranno dalle ore 15, con la prima edizione della Fiera agricola a tema vitivinicolo che prevede l’esposizione di numerosi mezzi agricoli utilizzati nel mondo del vino. L’importante mostra si svolgerà nel piazzale della Cantina dei Colli Ripani, nel quale saranno anche esibite bici d’epoca. Sempre alle ore 15, partirà anche il “Vreccia e Vi’ – Gravel”. Si tratta di un percorso con bici gravel tra i colli e i vigneti ripani e piceni insieme agli Avis Bikers dei Colli Ripani, associazione sportiva dilettantistica ripana che ha unito la passione per lo sport e per il territorio in un progetto sportivo che dura dal 2018. Dalle ore 17,

saranno aperti i food truck nel piazzale della Cantina, per mangiare in compagnia e gustare i vini della Cantina e i Wine Cocktail proposti, mentre la musica di DJ Nikitas allieterà la serata.

Domenica 30 luglio dalle ore 18 la Festa si svolgerà interamente nel piazzale della Cantina dei Colli Ripani. Ci saranno gli stand e i food truck, torneranno a stapparsi innumerevoli bottiglie di vino, si ballerà con DJ set a cura di Radio Linea, si potrà partecipare ai giochi a premi, il tutto animato da sputafuoco, giocolieri, saltimbanchi e trampolieri che porteranno in scena la magia con spettacoli circensi. E dalle ore 20:30, arriveranno gli imperdibili “Pupazzi”, la famosissima band marchigiana che travolgerà di musica e ironia il piazzale della Cantina e renderà ancora più indimenticabile questa Festa dei Colli Ripani 2023.

Gli appuntamenti previsti per la Festa dei Colli Ripani sono gratuiti e aperti a tutti. Si ricorda inoltre che per l’occasione, nel punto vendita della Cantina, sarà possibile acquistare tutti i prodotti a marchio Cantina dei Colli Ripani – dalle magliette ai teli mare, dal vino all’olio – con uno sconto del 20%.