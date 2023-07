RIPATRANSONE – Interessanti opportunità in arrivo per le imprese nel territorio di Ripatransone, dove nel pomeriggio di mercoledì 26 luglio, è andato in scena un incontro informativo organizzato dalla CNA di Ascoli Piceno in collaborazione con l’Amministrazione comunale, il confidi Uni.Co., la Camera di Commercio delle Marche e la Bcc Ripatransone e Fermano.

L’occasione ideale per discutere insieme a imprenditori e aspiranti tali del bando “Imprese Borghi” promosso dal Ministero della Cultura e gestito da Invitalia, che vede Ripatransone tra i 294 comuni beneficiari di un pacchetto di risorse dedicato alla rigenerazione culturale, sociale ed economica. Nel caso specifico di quest’ultima, come evidenziato dal sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi e dal presidente del Consiglio comunale Stefano Fraticelli, il bando prevede una dotazione finanziaria complessiva di ben 841.000 euro in favore delle aziende, che potranno beneficiare di contributi a fondo perduto, nel rispetto del Regolamento de minimis, per un importo massimo pari a 75.000 euro per finanziare progetti imprenditoriali fino a 150.000 euro, da localizzare in una o più unità locali ubicate nei comuni/borghi storici assegnatari di risorse.

«Il bando Pnrr imprese rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio, effetto diretto del grande lavoro compiuto dalla nostra Amministrazione con la presentazione del progetto Ripatransone Community Hub per il Bando Pnrr Borghi, risultato tra i finanziati nel 2022 – conferma il sindaco Lucciarini De Vincenzi – Un volano importantissimo per la nostra economia e per il nostro tessuto socio-culturale, che ci auguriamo venga recepito dal territorio ai fini della creazione di servizi e occupazione».In linea con la strategia elaborata dal Comune nell’ambito del progetto di rigenerazione culturale Ripatransone Community Hub, che punta a riqualificare l’ex mattatoio comunale, il Palazzo del Podestà e la piazza Donna Bianca de’Tharolis in un laboratorio permanente di progettazione, le micro, piccole e medie imprese già costituite o da costituire, sia in forma singola che aggregata, potranno dunque beneficiare di un’agevolazione pari al 90% delle spese ammissibili – con copertura pari al 100% nel caso di nuove imprese o a prevalente titolarità giovanile o femminile – nel campo delle attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali.

Come sottolineato durante l’incontro, l’obiettivo è rilanciare l’economia locale valorizzando i prodotti, le conoscenze e le tecniche del territorio, tenendo presente la necessità di predisporre progetti coerenti e sinergici con la progettazione a sfondo turistico e commerciale presentata dal Comune e di destinare almeno il 50% degli investimenti all’efficientamento energetico per soddisfare i requisiti del bando.«Si tratta di un’occasione più unica che rara – dichiara Francesco Balloni, direttore della CNA di Ascoli Piceno – Il bando “Imprese Borghi” offre alle imprese l’opportunità di contribuire in prima persona alla riqualificazione delle bellezze uniche che Ripatransone, come d’altra parte il Piceno e le Marche, offrono a residenti e visitatori. Massimo Capriotti, direttore provinciale di Uni.Co, sostiene che «Una buona progettazione rappresenta indubbiamente l’aspetto più importante per indirizzare le risorse nella giusta direzione. Come già avvenuto in occasione degli altri bandi relativi al Pnrr, il nostro confidi offre assistenza nella predisposizione di fideiussioni e anticipi, offrendo consulenza qualificata anche in termini di finanziabilità del progetto».

Quindi, un primo incontro proficuo e molto partecipato, che ha contribuito a far luce su un bando in grado di offrire un aiuto determinante nella riqualificazione economica, occupazionale e turistica dell’area di Ripatransone, ma che al tempo stesso chiederà alle imprese di mettere in campo una tempestiva attività di progettazione per far fronte alla scadenza fissata alle ore 18 dell’11 settembre 2023. Per questa ragione, già dalla mattinata di domani, venerdì 28 luglio, i consulenti di Uni.Co. saranno a disposizione per degli appuntamenti one-to-one utili a chiarire eventuali dubbi e a definire insieme le strategie più opportune per la progettazione.

Infine, come è noto, il Comune ha tracciato delle linee guida che riguardano non solo gli imprenditori ripani, ma anche coloro i quali volessero, dai comuni limitrofi, investire nel territorio affermando «Partecipiamo dunque con entusiasmo al progetto “Investi nel Borgo” e siamo interessati e pronti a farlo non solo a Ripatransone, ma anche in altri comuni della nostra zona di competenza coinvolti in analoghe iniziative».