SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione del 27 luglio la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– una variazione agli stanziamenti di cassa del Bilancio di Previsione 2023-2025 necessaria per far fronte a flussi di pagamento superiori alle previsioni;

– un’integrazione al Piano Integrato Attività e Organizzazione – PIAO 2023-2025 per permettere l’assunzione di nuovo personale al posto di quello collocato a riposo e di operatori per il servizio di refezione scolastica comunale;

– il documento d’indirizzo alla progettazione – DIP per l’intervento di miglioramento sismico del Municipio di piazza Battisti, attuale sede della Polizia Municipale, finanziato per 4,7 dall’ufficio del Commissario Straordinario per la Ricostruzione. Contestualmente, si dispone di sospendere temporaneamente le attività previste nel Protocollo d’intesa tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Comune per la realizzazione della sede istituzionale dell’agenzia in quell’edificio;

– il documento d’indirizzo alla progettazione per l’intervento di consolidamento e restauro conservativo con destinazione museale di villa Cerboni Rambelli finanziato per 3,5 milioni dall’ufficio Commissario Straordinario per la Ricostruzione.