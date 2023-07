SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Forza e Coraggio“, il documentario sulla storia della Samb di Francesco Bovara e Giovanni Merlini, ha conquistato la critica del prestigioso premio Zavattini, la cui cerimonia si è svolta a Roma una settimana fa.

I due giovani ragazzi, mossi dalla passione per la cinematografia e per la Samb, hanno svolto uno scrupoloso lavoro di ricerca di materiale d’archivio per ripercorrere la storia della Samb e della nostra città, partendo dagli anni ’50 fino agli ’80, tra gioie e dolori.

Riviera Oggi ha avuto l’occasione di conoscere gli autori del cortometraggio e di dialogare con loro, con un occhio anche alla difficile attualità della centenaria Samb, nell’intervista video che riportiamo di seguito.