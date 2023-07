SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si informa che il giorno 29 luglio 2023, dalle ore 18.00 circa e fino al termine della manifestazione, nella zona di mare antistante i litorali dei comuni di San Benedetto del Tronto e di Grottammare, entro 0.5 miglia dalla costa, avrà luogo una processione in mare con la partecipazione di motopescherecci locali.

Di seguito le direttive della Guardia Costiera affinché la processione in mare possa svolgersi in completa sicurezza.

Art. 1 – Interdizione area. Nel periodo di tempo e nel tratto di mare sopra specificato, è vietato a qualsiasi unità o galleggiante non facente parte della manifestazione transitare e/o sostare lungo la rotta del convoglio in navigazione e/o effettuare ogni altra attività che possa creare intralcio o pericolo al sicuro svolgimento della stessa. Sono parimenti vietati l’ancoraggio e qualsiasi tipologia di pesca lungo la direttrice del convoglio in movimento.

Art. 2 – Prescrizioni per i partecipanti alla processione a mare. La manifestazione in parola dovrà svolgersi, solo ed esclusivamente, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli (vento e mare calmo), ritenute tali a insindacabile giudizio dell’Autorità Marittima. Tutte le unità da pesca che intendono partecipare alla manifestazione devono mollare gli ormeggi obbligatoriamente dalla banchina di Riva Nord–Malfizia. Le stesse devono accodarsi all’unità di testa (M/P “NICOLA ANDREA” – SB560) rimanendo in fila, con intervallo tra un’unità e l’altra non inferiore a 50 metri, e non devono allontanarsi, in fase di accosto, a una distanza superiore a 500 mt. dal percorso obbligatorio. La velocità del convoglio deve essere tale da salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e comunque non deve superare i 5 nodi, salvo specifiche esigenze legate alla manovrabilità delle unità partecipanti. Tutte le unità devono compiere un percorso uniforme, accostando al medesimo punto in modo che il rientro in porto avvenga nello stesso ordine della formazione del convoglio in uscita. Le unità da pesca impegnate nella manifestazione devono, inoltre, scrupolosamente attenersi alle ulteriori prescrizioni indicate nella specifica Autorizzazione in premessa citata, debitamente notificata ai comandi di bordo.

Le unità da diporto che intendono partecipare alla Processione in mare potranno aggregarsi al citato convoglio dopo l’ultimo peschereccio, evitando di intralciare le manovre delle unità da pesca e dei mezzi nautici della Capitaneria di porto-Guardia Costiera e delle forze di polizia partecipanti, nel costante rispetto dei limiti di distanza tra le unità e velocità sopra indicati. Non è ammesso partecipare alla manifestazione con natanti da spiaggia quali pattini, iole, sandolini, mosconi e tavole a vela.

Art. 3 – Navigazione in prossimità del convoglio. Le navi, le imbarcazioni e i natanti in genere che si trovino a navigare in prossimità

del percorso della processione devono prestare la massima attenzione e in particolare:

• è fatto loro divieto di attraversare le rotte del convoglio e comunque di inserirsi tra le unità impegnate nella manifestazione;

• in prossimità delle predette unità, devono ridurre la velocità al minimo consentito per governare e, se del caso, fermarsi, evitando in modo assoluto di avvicinarsi a meno di 200 metri dal convoglio, anche nello specchio acqueo portuale.

Art. 4 – Ulteriori prescrizioni. Tutte le unità partecipanti alla Manifestazione devono prontamente uniformarsi agli ordini impartiti dal personale della Capitaneria di porto–Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto e dal personale delle Forze di Polizia. A tal fine, le comunicazioni via radio dovranno avvenire sul canale 14. La cura e il corretto svolgimento della cerimonia sono a carico dell’organizzazione e

dei comandanti dei motopesca, che devono provvedere, in particolare, all’assistenza delle persone e delle unità partecipanti alla processione in mare.

Art. 5 – Sanzioni. I contravventori alla presente ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nelle violazioni di cui agli articoli 1174 e 1231 Cod.Nav. oppure se alla condotta di un’unità da diporto, nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del D.Lgs n.171/2005 e succ. mod., nonché negli illeciti di cui al Decreto Legislativo n. 4 del 09 gennaio 2012 per le violazioni concernenti le attività della pesca e negli illeciti previsti dalle norme preposte alla salvaguardia dell’ambiente marino. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale: http://www.guardiacostiera.gov.it/san-benedetto-del-tronto/Pages/ordinanze.aspx.