VIAREGGIO – L’Happy Car Samb è arrivata a Viareggio, dove si giocherà le finali Scudetto 2023.

I rossoblù di mister Oliviero Di Lorenzo ai quarti affronteranno proprio i padroni di casa del Viareggio Beach Soccer, nel match in calendario venerdì 28 luglio alle ore 16.15 in live streaming sul canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti e la pagina Facebook Samb.

La vincente poi si ritroverebbe in semifinale contro Roma o i campioni d’Italia in carica del Pisa, mentre dall’altra parte del tabellone sono in programma Napoli-Friuli ed il derby infuocato Catania FC-Catania Beach Soccer.

Domenica 30 luglio la finalissima che chiuderà ufficialmente la stagione (in diretta esclusiva su Dazn), con Addarii e compagni pronti a dare il massimo per giocarsi le ultime chance tricolore.