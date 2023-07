GROTTAMMARE – I lavori del Consiglio Comunale si aprono alle ore 17:15 con la discussione del primo punto all’ordine del giorno.

Interrogazione gruppo consiliare “Grottammare C’è, candidato sindaco Marco Sprecacè”, ad oggetto: “Proposta di interrogazione relativa al rinnovo delle cariche del Piceno Consind”.

Il consigliere di minoranza Sprecacè chiede se, in seguito alle elezioni comunali e all’insediamento della nuova giunta, sia possibile rinnovare la carica che rappresenta il Comune di Grottammare all’interno di Piceno Consid.

Il sindaco Alessandro Rocchi risponde evidenziando che la richiesta in questione deve essere sottoposta in forma di ordine del giorno, altrimenti rimane in carica l’eletto nell’anno 2021.

La discussione viene quindi rimandata al prossimo Consiglio Comunale.

Interrogazione gruppo consiliare “Grottammare C’è, candidato sindaco Marco Sprecacè” ad oggetto: “Proposta di interrogazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione del lungomare centro”.

Sprecacè torna sul rifacimento del Lungomare di Grottammare, sottolineando come i lavori siano stati svolti in maniera frettolosa, e sollevando dubbi sul posizionamento dei dossi rallentatori.

Replica l’assessore alle opere pubbliche Manolo Olivieri: “Siamo stati costretti a correre con i lavori perché il primo bando è andato deserto. Da lì la necessità di dividere le opere da realizzare in tre tranche e lavorare per ultimarle prima dell’arrivo dei flussi turistici estivi. Per quanto riguarda i dossi – continua – il loro posizionamento è avvenuto sotto la sorveglianza del comandante dei Vigili Urbani, di conseguenza la normativa è stata pienamente rispettata”.

Sprecacè si dichiara comunque insoddisfatto della risposta.

Interrogazione gruppo consiliare “Grottammare C’è, candidato sindaco Marco Sprecacè” ad oggetto: “Proposta di interrogazione relativa all’aggiornamento della manutenzione del verde su tutto il territorio cittadino”.

L’interrogazione del capogruppo di minoranza mira ad evidenziare disagi sulla manutenzione del verde pubblico: “Ancora oggi ci sono zone in stato di semi-abbandono, nonostante lettere e segnalazioni giunte all’amministrazione”.

Replica l’assessore alla cura del territorio e sicurezza Bruno Talamonti: “Siamo stati in difficoltà a seguito delle notevoli piogge avvenute nelle settimane passate, ma non mi pare che ci siano zone in stato di abbandono. La cura del verde è affidata alla PicenAmbiente che effettua potature una volta al mese in tutte le vie e una volta ogni quaranta giorni nei parchi pubblici, nei mesi da febbraio a novembre”.

Spracacè si dichiara insoddisfatto delle spiegazioni e sollecita l’amministrazione comunale a fornire risposte nel momento in cui arrivano segnalazioni da parte dei cittadini.

Interrogazione gruppo consiliare “Grottammare C’è, candidato sindaco Marco Sprecacè” ad oggetto: “Rifacimento manto della strada provinciale cuprense di spettanza del Comune di Grottammare”.

Il consigliere d’opposizione Giuliano Vagnoni sollecita l’amministrazione comunale a sistemare il manto stradale della strada cuprense.

L’assessore Talamonti: “Siamo consapevoli che la città necessiti di interventi sulla rete stradale, ultimo sulla cuprense risale al 2006. Abbiamo stimato che occorrono circa 2 milioni di euro per sistemare il 60% delle strade grottammaresi. Al momento non ci sono fondi sufficienti per la cuprense, se non per la messa in sicurezza di buche o brevi tratti. Rileviamo che la maggior parte dei danni in zona sono stati causati dall’installazione della fibra ottica, abbiamo sollecitato più volte l’azienda che ha effettuato i lavori senza però ottenere riscontro”.

Vagnoni si dichiara soddisfatto della risposta.

Interrogazione gruppo consiliare “Grottammare C’è, candidato sindaco Marco Sprecacè” ad oggetto: “Servizio igienico vecchio incasato”.

Vagnoni sottolinea la necessità di costruire un bagno pubblico nel Paese Alto.

Risponde il vicesindaco Lorenzo Rossi ed evidenzia come siano già a disposizione di turisti e visitatori i bagni dei due musei (Torrione della Battaglia e Tarpato) nonché quello situato presso il Teatro degli Aranci.

Vagnoni si dichiara insoddisfatto della risposta poiché ritiene gli orari d’apertura dei servizi igienici troppo limitati.

Interrogazione gruppo consiliare “Città Unica, candidato sindaco Lorenzo Vesperini”, ad oggetto: “Pulizia marciapiedi Piazza Carducci e spostamento raccolta farmaci scaduti”.

Vesperini evidenzia la necessità di spostare i punti raccolta dei farmaci scaduti perché impediscono la corretta pulizia dell’area immediatamente circostante.

Risponde il consigliere Jonathan David Chiappini. “Potrà essere valutato un loro ricollocamento dopo aver interloquito con la PicenAmbiente, società che gestisce anche i raccoglitori dei farmaci esperiti”.

Vesperini si dichiara soddisfatto della replica.

Mozione gruppo consiliare “Città Unica, candidato sindaco Lorenzo Vesperini”, ad oggetto: “Regolamentazione per l’istituzione dei comitati di quartiere”.

Vesperini chiede la possibilità che venga varato un regolamento per eleggere i componenti dei comitati di quartiere.

Il consigliere Chiappini: “Siamo naturalmente favorevoli ad ogni forma di partecipazione dal basso; tuttavia, riteniamo che una istituzionalizzazione dei comitati di quartiere possa portare ad un irrigidimento della partecipazione dei cittadini e alla creazione di una sorta di corpo intermedio”.

Raffaele Rossi, consigliere d’opposizione di Fratelli d’Italia, interviene nella discussione, giudicando interessante la proposta di Vesperini. Così come Sprecacè.

La mozione viene respinta con dieci voti contrari.

Interrogazione gruppo consiliare “Grottammare C’è, candidato sindaco Marco Sprecacè” ad oggetto: “Interrogazione relativa all’illustrazione realizzata su cabina dell’ENEL”.

Il riferimento è al celebre “Scarabocchio” del fumettista Maicol&Mirko apparso sulla cabina dell’ENEL (di proprietà privata) sul Lungomare della Repubblica.

Il sindaco Alessandro Rocchi spiega che l’intervento del fumettista era stato richiesto dalla precedente amministrazione comunale dopo che la cabina era stata oggetto di un atto vandalico. Si confidava che con la realizzazione di un’opera da parte del celebre fumettista non si sarebbe più verificato un episodio simile.

ENEL ha però chiesto la rimozione dell’opera, poiché non era stato seguito un iter per formalizzare la richiesta.

Il Comune ha replicato all’ente affermando le motivazioni che hanno spinto l’amministrazione a coinvolgere l’artista grottammarese di fama nazionale, rimanendo comunque disponibili ad un’eventuale rimozione dell’opera.

Interrogazione gruppo consiliare Fratelli d’Italia, consigliere Raffaele Rossi, ad oggetto: “Riqualificazione lungomare”.

Il consigliere Rossi chiede l’accesso per ottenere una serie di documenti tecnici inerenti i lavori sul Lungomare.

La richiesta viene accolta ma si dichiara parzialmente soddisfatto poiché ha notato che “l’opera terminata è stata consegnata il 25 aprile con un semplice verbale. Il Lungomare è stato riaperto al volo appositamente per le elezioni”.

Presa d’atto della validazione dell’ATA ATO 5 di Ascoli Piceno ed approvazione della revisione infra-periodo del piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. (area 4^ – area 5^)

Il sindaco Rocchi comunica un aumento del 6% delle tariffe TARI, come trasmesso dall’ARERA.

Il punto viene approvato. L’opposizione esprime voto contrario.

Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell’art. 17-bis del d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023. (area 4^)

Ai cittadini viene offerta la possibilità di saldare i debiti nei confronti del Comune di Grottammare senza sanzioni ed interessi aggiuntivi con un acconto del 20% e rateizzando il resto del dovuto. Per aderire all’iniziativa va trasmessa una domanda a partire dal mese di novembre.

Il consiglio comunale approva il punto all’unanimità.

Rettifica delle tariffe relative alla tassa rifiuti per l’anno 2023. (area 4^)

Il consigliere Vagnoni propone di agevolare le famiglie numerose.

Il sindaco Rocchi afferma che l’introduzione di questo parametro all’interno del regolamento TARI può essere preso in considerazione, unitamente a quello relativo all’ISEE già previsto.

Approvazione assestamento generale, salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023-2025 e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi (art. 175, comma 8 e art. 193 del d.lgs. n. 267/2000). (area 4^)

Viene approvata una variazione di bilancio di circa 800mila euro che recepisce prevalentemente l’aumento del PEF.

Gli ultimi due punti all’ordine del giorno, meri passaggi tecnici, sono stati approvati all’unanimità.