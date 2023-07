SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta domenica 23 luglio la seconda e conclusiva regata della XVI edizione del Trofeo Challenger Adriatic Cup di Coastal Rowing (canottaggio costiero), organizzata dalla Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto.

Le gare si sono svolte sullo specchio acqueo prospiciente la sede del Centro Sportivo LNI (concessione 45 bis), su un percorso di gara sviluppato a trapezio lungo circa 4.600m. Sotto il sole di luglio, in una delle giornate più calde della stagione, sono stati 80 gli atleti in gara al via, 12 i circoli remieri, 6 le diverse regioni italiane rappresentate (Marche, Abruzzo, Puglia, Emilia Romagna, Veneto, Lazio).

All’ormai tradizionale appuntamento stagionale “endurance” hanno risposto con rinnovato entusiasmo ed agonismo canottieri e canottiere delle categorie senior e master, che si sono sfidati su imbarcazioni coastal rowing a 4 vogatori con timoniere, in equipaggi maschili, femminili e misti. Oltre alle imbarcazioni societarie, sono state utilizzate nelle regate anche imbarcazioni Kanghua di nuova generazione, fornite dalla Lova Racing Boats. Il programma gare ha visto in acqua 8 diverse categorie, suddivise per età e genere, molte di esse dominate dai numerosi equipaggi schierati dalla S.C. Pesaro, che vince l’edizione 2023.

La squadra pesarese ha ricevuto l’ambito Trofeo, istituito nel 2008 proprio dalla LNI San Benedetto del Tronto, dal Delegato Regionale della Lega Navale Italiana, C. Amm. Andrea Fazioli e dal Consigliere della Federazione Italiana Canottaggio, Settore Coastal Rowing e Beach Sprint, Luciana Reale, che hanno presenziato tutta la manifestazione.

I quattro equipaggi della Lega Navale Italiana di San Benedetto conquistano 3 argento (Senior femminile, Master 43-54 femminile, Master Misto Open), ed un quinto posto (Senior maschile). Alla fine della tappa giocata in casa, il cui punteggio si somma ai punti ottenuti durante la tappa di Porto San Giorgio del 2 luglio scorso, la LNI di San Benedetto si aggiudica il secondo posto nella classifica generale.

Podio anche per gli equipaggi del C.C. La Pescara, con un oro e due argenti. Portano a casa rispettivamente un oro e un bronzo anche gli equipaggi della S.C. Montefeltro e C.C. Barion. A fine regate tutti gli atleti, i giudici, gli assistenti e gli accompagnatori hanno pranzato insieme presso il Centro Sportivo LNI, nel clima di vivace e conviviale amicizia che da sempre caratterizza questa manifestazione.

L’organizzazione della giornata è stata possibile grazie alla partecipazione attiva e spontanea di molti volontari, soci e atleti della sezione, che hanno messo a disposizione del gruppo sportivo canottaggio il proprio tempo e le molteplici competenze necessarie alla buona riuscita dell’evento. Un ringraziamento speciale anche ai partner della Lega Navale San Benedetto del Tronto per il loro continuo sostegno: Decathlon San Benedetto del Tronto, Sabelli Spa, Fortek Nautica, Ciù Ciù Tenimenti Bartolomei, Dienpi, Filotei Group, Inim Electronics ed al patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della Regione Marche.

Gli Equipaggi Della Lega Navale Italiana Di San Benedetto:

Senior F

2° – De Luca Martina, Meo Arianna, Travaglini Martina, Meneghetti Allegra (Padova Sc), Gazzoli Francesco (Timoniere)

Senior M

5° – Airini Giorgio, Albini Stefano, Gazzoli Francesco, Travaglini Davide, Fede Fausto (Timoniere)

Master F 43-54

2° – Antonelli Patrizia, Capretta Monica, Bastarelli Paola, Gottardo Anna, Ripani Paola (Timoniere)

Master Misto Open

2° – Bozzoni Pantaleoni Cristiana, Ripani Paola, Fede Fausto, Lucentini Marco (Sportinsieme), Bastarelli Paola (Timoniere)