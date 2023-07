Di Ascenza Mancini

Dal 28 luglio al 3 agosto l’estate cuprense si anima di tanti eventi per tutte le età. Di seguito il programma.

Venerdì 28 luglio

Alle ore 18 si terrà al Parco Archeologico il laboratorio artistico I colori dell’affresco per bambini dai 6 agli 11 anni ad ingresso gratuito.

Alle ore 21.30 si chiude il Teatro al Parco Festival. L’ultimo appuntamento della rassegna Kronos è dedicato ai giovani con il concorso under 30 di spettacolo dal vivo “Tempi senza tempo”. Sul prestigioso palco del Parco Archeologico Naturalistico si alterneranno il Collettivo Ambrosia con EKLEXIS, Giovanna Zanchetta con La leggerezza di Medusa, Gli Skyline Overdrive con La ragazza nello specchio, I senza voce con Senza Tempo e Matteo Pariona Camargo con Fine del Tempo. La proposta vincitrice avrà l’opportunità di portare uno spettacolo integrale nella prossima edizione della rassegna. L’inizio dello spettacolo è alle 21.30, la prenotazione è obbligatoria al numero 3534106942 o presso l’Ufficio IAT.

Nella pineta centrale sul lungomare Nazario Sauro, sempre venerdì 28 alle ore 21.30, torna il Grande Teatro dei Burattini a cura di Heros Salvioli.

Sabato 29 luglio

Alle 21.30, in piazza Possenti, Tracce d’Autore in concerto, “Viaggio tra poesia e rock” a cura della Pro Loco.

Domenica 30 luglio

Alle 21.30 al Belvedere Calcagno al Borgo di Marano, per la rassegna Biblioteca d’Autore, giunta alla seconda edizione e promossa dalla Biblioteca comunale, presentazione del libro “Il Giallo della Sonnambula sui tetti” di Nuela Celli. Dialogano con l’autrice Lucilio Santoni e Amerigo Marconi. A chiudere il ciclo di incontri mercoledì 2 agosto alle ore 19 presso il giardino del chiosco Tongatapù, Paola Giosuè con “Autistico a chi?”.

Martedì 1° agosto

In piazza Unità d’Italia alle 21.30 torna il fantastico Mondo dei Burattini a cura di Palamortara.

Mercoledì 2 agosto

Da non perdere il Cruciverbone in Piazza in programma alle ore 21 presso la Pineta Martiri delle Foibe. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Gli Edi Piceni.

Giovedì 3 agosto

Alle 20 imperdibile la Cena Bordomare presso gli chalet convenzionati, una suggestiva serata culinaria in riva al mare promossa dall’Associazione CuprAmare Balneari. Infine, alle 21.30, in piazza Possenti, esibizione della Scuola di Ballo a cura della New Planet Dance 2000.