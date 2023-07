GROTTAMMARE – Conto alla rovescia esaurito per la 38esima edizione del Festival nazionale dell’umorismo “Cabaret, amore mio!”. Il palco allestito presso la Terrazza sul Mare, la location che ospiterà questa edizione, è in fase di ultimazione.

Si inizierà domani, 28 luglio, alle ore 21. I conduttori Stefano Vigliante, confermato anche nel ruolo di Direttore Artistico, e Gloria Conti ospiteranno sul palco Yoko Yamada, Nathan Kiboba e Mauro Lazzarin, vincitore dell’edizione 2022. Nel corso della prima serata, verrà consegnata la prima delle tre arance d’oro previste al duo Ale e Franz.

La seconda serata vedrà salire sul palco Francesco Fanucci, Maria Pina Timo, Stefania Terre’. A Saverio Raimondo ed Enrico Bertolino andranno le due arance d’oro.

“Sono passati pochi mesi dalle elezioni – afferma il sindaco Alessandro Rocchi – ma essendo un Festival che richiede tanto tempo per la preparazione non posso che ringraziare l’ex sindaco Enrico Piergallini. Ringrazio altresì tutto l’Ufficio Cultura, il direttore artistico Stefano Vigilante, la co-conduttrice Gloria Conti, l’associazione Lido degli Aranci. Impossibile non menzionare e ringraziare anche i soggetti finanziatori dell’evento: Regione Marche, AMAT, PicenAmbiente e Fondazione Carisap”.

Per il vicesindaco Alessandro Rocchi si tratta di un’edizione che ha voluto intercettare i cambiamenti della società: “Ci sarà ampio spazio dedicato ai temi d’attualità. Stefano Vigilante ha scommesso sui pilastri storici dell’evento e cioè le Arance d’Oro e la selezione dei nuovi comici, in un mondo in cui fare comicità è sempre più accessibile grazie alla tv e ai social”.

Il numero di abbonamenti, come ha spiegato la consigliera comunale Rossella Moscardelli, è rimasto in linea con l’edizione precedente, superandola di poco, anche se si attende un rush finale nelle prossime ore.

È possibile acquistare gli abbonamenti e i biglietti presso tutte le biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e servizio cultura del Comune di Grottammare.

Abbonamenti:

Primo settore: 30 euro

Secondo settore: 25 euro

Biglietti:

Primo settore: 20 euro

Secondo settore: 15 euro