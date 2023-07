SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Auditorium Comunale di San Benedetto ha ospitato questa mattina Moby-Litter IV, workshop multidisciplinare incentrato sul tema della sostenibilità ambientale in mare. Tanti i sottotemi affrontati, con lo sguardo rivolto al futuro.

Introduce l’evento il Sindaco Antonio Spazzafumo: «La collaborazione con il Politecnico delle Marche è preziosa: la sostenibilità fa parte del nostro programma di mandato. Stiamo assistendo a dinamiche che hanno portato il nostro mare ad essere inquinato negli ultimi 50 anni. Sui social ho visto contenuti in cui attivisti raccolgono prodotti in plastica nelle spiagge: le date di questi oggetti ci fanno capire che la plastica può restare in mare anche per 40-50 anni. San Benedetto è stata la prima città a raccogliere la plastica dal mare e a non rigettarla per portarla a terra: l’ecologia è un passo importante per tutti, la nostra società deve cambiare il modo di consumare ma soprattutto di smaltire. Sono rimasto deluso perché qualche giorno fa ho visto dei ragazzi consumare bevande in plastica per poi buttare i contenitori nell’Albula. Dobbiamo partire dalla loro educazione per alzare il livello di consapevolezza sul tema. Il riciclo è fondamentale: dobbiamo partire dai giovani. Il cambiamento climatico che ha portato i disastri di questi giorni è partito da scelte scellerate, dobbiamo imparare da questo».

La parola è passata poi a Don Peppe Giudici, sacerdote dei pescatori che ha collaborato con la marineria sambenedettese proprio al fine di sensibilizzare e creare iniziative sul tema: «Questo workshop si inserisce in “A Pesca di Plastica”, iniziativa più grande che coinvolge più enti: Rai 3 farà una trasmissione sul tema in autunno. La bella notizia è che i rifiuti sono di meno rispetto agli anni scorsi, la brutta notizia è che ancora sono tanti. Ringrazio tutti e in particolare la PicenAmbiente che si fa carico del riciclo: la cosa bella è che i pescatori hanno preso coscienza dell’argomento e da categoria inquinante sono diventati difensori dell’ambiente. Le cassette di polistirolo, tuttavia, sono un fattore inquinante molto persistente».

Comandante in seconda della Capitaneria di Porto Francesco Sangermano: «Ringrazio anche a nome del Comandante. Quando parlo di Guardia Costiera parlo di un’organizzazione moderna che ha lo scopo di salvare quante più vite possibili in mare. Nel suo DNA ha ormai il concetto di sostenibilità: noi abbiamo fatto bene i compiti a casa, perché il territorio è pieno di Bandiere Blu. Il mare è un dono e una risorsa e noi abbiamo il dovere di salvaguardarlo».

Inizia il primo relatore, il ricercatore Alessandro Nardi: “Plastica da rifiuto a risorsa, l’opportunità per uno Sviluppo Sostenibile”: impresa e sostenibilità possono andare di pari passo. Progetto Solving: sviluppo di tecnologie innovative ed economia circolare per contrastare l’impatto delle plastiche inizia aree costiere del Conero. Comprende anche lo sviluppo di droni in grado di identificare plastiche.

Il ricercatore Pierluigi Strafella si concentra sui rifiuti marini, divisi tra quelli che galleggiano e quelli che affondano: i rifiuti che vediamo sono soltanto la punta dell’iceberg del totale. Un fattore inquinante meno visibile sono anche le manutenzioni alle piattaforme di estrazione.

Francesca Vitelli, coordinatrice del Museo del Mare di San Benedetto, ha parlato dell’esperienza educativa da lei vissuta svolgendo questo ruolo. Leonardo Collina, di PicenAmbiente San Benedetto, ha mostrato le caratteristiche della nuova piattaforma rifiuti dell’azienda, mentre Manuel Lai di IRIS Srl ha presentato la nuova tecnologia Green Plasma, utile a contrastare l’inquinamento da plastiche in mare.

Hanno concluso la giornata altri cinque interventi, quelli di Emanuele Troli, Agnese Riccardi, Isabella Spina e Vincenzino Crescenzi.