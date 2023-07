GROTTAMMARE – Una nostra lettrice ci ha segnalato come quella che potrebbe essere la bella zona residenziale di Via S. Gabriele sia attualmente, e da qualche tempo, trascurata.

In particolare il verde pubblico è lasciato in uno stato di degrado. Ci ha sottolineato come da un po’ di anni si sia diffuso il seguente modus operandi. Quando e se viene effettuato l’intervento sul verde, il taglio anziché esser portato via, viene lasciato a compostare sul terreno e si trasforma in paglia secca e rigida. Questo rappresenta un pericolo per gli animali e un rischio per gli incendi. Va considerato poi che nella zona vi è la presenza di una cabina elettrica.

Ulteriormente le siepi non vengono potate e chiudono la vista sugli svincoli. Sono state anche segnalate piante malate da due anni, ma non si è registrato movimento alcuno.

La zona si riempie, così, di animali volanti e striscianti. Le graminacee, nel dettaglio i forasacchi, la fanno da padrone e spuntano anche nelle fughe della pavimentazione.

La nostra lettrice ha denunciato questo disservizio, inviando una email direttamente al protocollo del comune. Al momento, però, non ha ricevuto nessuna risposta.